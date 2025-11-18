買房之後發現原本擁有的無限棟距，變成高樓大廈？御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，很多人在買房的時候，會忽略鄰近空地的發展，原本看出去是無限視野，可能過一兩年就要蓋高樓，把視野擋光光，廖國甫就提供「避雷方法」，可到內政部全國地籍圖資網站，輸入地段、地號，就可以查閱附近土地的地籍圖狀況，了解未來會不會蓋大樓。
過幾年無限棟距就消失？這種空地旁是地雷
廖國甫舉例，台中潭子一處建案，原本早上可看到無限視野，傍晚能欣賞夕陽餘暉，晚上還有滿天星斗，但現在朝南方位的空地要動工了，要蓋將近40米的樓高，等於未來14樓以下的景觀都會被遮擋著。
加上兩棟棟距超近，被稱作「台版黑部立山」，廖國甫指出，想要避免這樣的情況，可以先跟仲介或代銷索取地籍圖，看到建案附近有大片尚未開發的空地，是住宅區或商業區，未來蓋高樓大廈的機會就會很高。
勿信仲介、代銷 地籍圖資為準
廖國甫提醒，不要相信業者說的「未來不會蓋」、「不會動工」等話術，自己也可以到「全國地籍圖資」網站查詢，只要輸入縣市、鄉鎮市區、地段、地號，可查到附近的用地的地籍圖狀況。
如果不知道地段、地號，也可以選擇輸入門牌地址定位，或是右側第三個綠色圈圈「點選查詢功能」，可以直接在地圖上點選位置，就能查閱地籍資料。另外，若建設公司已經送出建築執照，就能透過各縣市的建管系統查詢，可以了解建築物未來會蓋幾層樓。
資料來源：廖國甫、內政部全國地籍圖資
