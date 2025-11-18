我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市長盧秀燕表示，據她了解，文雅畜牧場第二批流出的蛋不是只有賣到台中。（圖／台中市政府提供，2025.11.18）

彰化縣毒蛋事件出現移動管制破口，遭台中市食安處揭發4萬顆雞蛋流向台中市龍忠蛋行，彰化縣政府昨天連夜將其他封存的雞蛋銷毀。但台中市長盧秀燕今天備詢時爆料，第二批毒蛋不只流向台中，還被偷賣到其他地方，由於此事並非台中的事權，她不方便說明，希望有關單位趕快公布讓民眾了解，相關單位也能有所作為，別讓食安形成大破口。埤頭鄉文雅畜牧場發生芬普尼毒蛋風波，8日到10日出現46小時的移動管制空窗期，被台中市食安處發現4萬顆流向台中市梧棲區龍忠商行，且驗出芬普尼超標5倍，濃度比第一批毒蛋更高。國民黨台中市議員黃佳恬今（18）日質詢時，指文雅畜牧場養了近5萬隻雞，每天可產出4萬顆蛋，但整個事件拖了超過半個月，全場被管制的雞蛋只有官方說法的30至40萬顆嗎？食安處查出管制空窗期有4萬顆蛋流向台中，難道那2天只有龍忠去文雅畜牧場載蛋？台中市不可能向彰化縣要到相關資料，難道中央不該跳出來？還是中央睡著了，所以任由毒蛋流向將近10縣市？盧秀燕答詢時表示，台中市食安至上，食安處很負責的查緝、要求下架、公布下游去處。但據她了解，第二批蛋不是只賣到台中，「就我了解，有偷賣到台中以外的地方」。由於此事並非台中的事權，她不方便說明，呼籲有關單位應該趕快公布，讓當地民眾了解自己是否接觸到，相關單位也能有所作為。黃佳恬再追問，目前彰化不公布，也沒提供那麼多資料給台中，整件事該由彰化縣政府還是中央說明？盧秀燕認為這事並不難查，文雅畜牧場和各蛋行做生意，一定會做登記，請相關有權責的人去查，一旦查到就該趕快公布，否則若只台中防護好，其他地方有大漏洞，食安仍可能形成大破口。