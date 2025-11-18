台北西門町今年1至9月以1954萬人次蟬聯台北最強景點，超越台北101。近日有網友分享，UNIQLO獨棟門市即將迎來GU進駐，外觀彷彿日本街景，讓人誤以為走在大阪道頓堀街頭，既熟悉又混亂的城市感，讓許多人直呼好熟悉。貼文曝光後，立即引起熱議，不少人大讚「這才是繁華都市該有的畫面」，再加上外國遊客頻繁造訪，老商圈成功再度翻紅。
西門町GU即將開幕！街景激似大阪道頓堀 吸一票人朝聖
一名網友近日在Threads上分享，她注意到西門町的獨棟UNIQLO即將在11月21日迎來GU開幕，兩大品牌並立的畫面讓她瞬間聯想到日本大阪的都市風景，於是特地跑去朝聖。她笑說整個區域氛圍竟意外熟悉，「現在那邊有點道頓堀風耶，一樣髒亂人多有親切感。」
西門町坐穩「台北最強景點」寶座！吸1525萬人造訪
根據觀光署統計，2025年1月至9月的台北景點排行大洗牌，西門町以1954萬8797人次蟬聯榜首，而台北101僅有947萬4223人次、退居第二，代表西門町擠入大量觀光人潮，成功復活，現在已坐穩台北觀光冠軍寶座。
近年西門町持續轉型，不只彩虹斑馬線成為打卡亮點，全球最大POP MART旗艦店、街頭塗鴉、獨立文創小店等陸續插旗，使老商圈重新聚集年輕世代與國際旅客。週末人潮更是湧現，各類街頭音樂、運動與文藝表演接連登場，讓西區再次成為充滿創意與文化脈動的都市熱點。
西門町商圈在Google評論有4.4顆星、累積將近萬則評價，不少遊客分享多年以來的印象與變化，「幾十年來一直都是台北年輕人聚集走逛的潮流前線，假日更是人潮洶湧，成為國外遊客來台北必訪的聖地」、「吃的玩的都有，來了幾次都有看到現場表演」。也有人指出，雖然西門町曾一度被信義與忠孝商圈掩蓋光芒，但隨著捷運路網便利與政策推動，「這裡的光華再現，現在儼然已是無可取代的地位了」。
資料來源：交通部觀光署
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友近日在Threads上分享，她注意到西門町的獨棟UNIQLO即將在11月21日迎來GU開幕，兩大品牌並立的畫面讓她瞬間聯想到日本大阪的都市風景，於是特地跑去朝聖。她笑說整個區域氛圍竟意外熟悉，「現在那邊有點道頓堀風耶，一樣髒亂人多有親切感。」
西門町坐穩「台北最強景點」寶座！吸1525萬人造訪
根據觀光署統計，2025年1月至9月的台北景點排行大洗牌，西門町以1954萬8797人次蟬聯榜首，而台北101僅有947萬4223人次、退居第二，代表西門町擠入大量觀光人潮，成功復活，現在已坐穩台北觀光冠軍寶座。
西門町商圈在Google評論有4.4顆星、累積將近萬則評價，不少遊客分享多年以來的印象與變化，「幾十年來一直都是台北年輕人聚集走逛的潮流前線，假日更是人潮洶湧，成為國外遊客來台北必訪的聖地」、「吃的玩的都有，來了幾次都有看到現場表演」。也有人指出，雖然西門町曾一度被信義與忠孝商圈掩蓋光芒，但隨著捷運路網便利與政策推動，「這裡的光華再現，現在儼然已是無可取代的地位了」。