我是廣告 請繼續往下閱讀

台北醫學大學近年投入巨資發展胎盤幹細胞醫療技術，如今卻因疑似技術外流，恐面臨高達。台北地檢署調查發現，北醫女教授黃彥華及其夫、台大醫學院副教授林泰元，涉嫌將校方委託的胎盤基質幹細胞（pcMSC）研究成果重新包裝、改名後，私下轉由友人公司向美國 FDA 申請臨床試驗，形同將北醫多年投入的關鍵細胞藥技術移作他用。北檢今依洩漏工商秘密罪、背信罪起訴兩人，並建請法院從重量刑。檢方指出，胎盤來源的 pcMSC 細胞被視為新一代細胞治療的重要標的，若能取得 FDA 核准進行臨床實驗，未來上市後商機可觀。依北醫評估，新藥後續授權或開發潛在利益可達 122 億元。然而，檢方認定林、黃兩人不僅未將成果留在校內機制中，而是將研究數據、設計與技術 Know-how 改名為「MatriPlax」，再藉由友人於美國設立的「VitaSpring」及「金湧長生醫學生物科技公司」等民間公司送件申請 PRE-IND 與 IND，等同讓私人企業搶先占有未來龐大商機。起訴書指出，林、黃兩人身為政府研究計畫主持人，2017 至 2020 年期間承接多項國科會補助，再生醫學成果依法屬學研機構資產，研究人員均負有保密義務。但兩人除以 10 萬元入股美國公司外，還在 PRE-IND 準備階段協助民間公司以第三方名義申請技術商標，並在 2020 年 8 月另以友人高禎祥名義的「華華大有國際公司」向 FDA 送件，使研究成果脫離北醫掌控。檢方也發現，兩人促成台大與北醫以僅 300 萬元低價將基礎技術授權給 Acro 公司，等於讓關鍵技術以幾乎「無償」方式落入私部門手中，形成第二層利益移轉。整體行為使北醫在細胞藥開發上的競爭地位受損，新藥潛在市場價值與授權收入恐因而流失。檢方痛批，兩人皆為國內幹細胞研究的重要學者，本應恪守研究倫理與利益迴避規範，卻因利益誘惑而違背專業操守，甚至在偵查過程中否認不法、飾詞推託，態度不佳。為維護學界信任與國家再生醫學研發環境，建請法院從重量刑。北醫方面尚未對此起訴作出進一步回應。