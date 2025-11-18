我是廣告 請繼續往下閱讀

根據中國最大論壇虎撲報導，中國籃球聯賽CBA，新球季將調整比賽規則，不僅每節時間從12分鐘改為10分鐘，還新增噱頭性十足的「第5節」比賽，疑似魔改籃球規則的作法，也招致不少中國球迷批評：「也太無厘頭了」、「現在加了個第五節，更有藉口不看了」、「乾脆比賽結束，派5個球迷上場打八角籠（拳擊賽）」報導中指出，被稱作「第五節」的賽事正式名稱為潛力賽，是除例行賽以外的單獨賽制，20支CBA聯賽參賽隊伍，將額外安排進行的主客場制單循環的5人制比賽。潛力賽比賽時間為例行賽結束後的8分鐘後開打，採用2節、各5分鐘比賽方式，若2節打完仍為平手，則會進行「金球致勝」賽制。值得注意的是，參加潛力賽的球員限制是該場例行賽中的「非先發球員」、且洋將不能參與，各隊還可以最多增加2位該場比賽未登錄的球員參加。CBA上一季單節採用12分鐘，全場四節共48分鐘，如今將導入名為「第五節」的潛力賽，比賽時間將曾原本的48分鐘，拉長至50分鐘，將是世界籃球前所未見的創舉。CBA新球季預計從12月12日開打。導入「第五節」潛力賽目的，莫過於帶來話題性與磨練年輕球員，實際上，CBA近年在中國收視創新高，例行賽收視率比同年成長15%，總冠軍賽G5，更一口氣提升到全國收視第2。儘管如此，但球迷似乎不太滿意CBA大幅度改動，怒轟官方，「就問你們想不想的出來？知道為啥別人是領導了吧。」、「沒有十年腦血栓，想不出這種賽制。」，還有球迷開玩笑地說，既然想參加收視率，「乾脆比賽結束，派5個球迷上場打八角籠（拳擊賽）」實際上，除正規賽外再新增額外比賽，非中國CBA首創。紐西蘭聯賽過去就曾推出過名為「Rapid League」制度，同樣為限制替補球員上場，但與「第五節」潛力賽不同的是，「Rapid League」是在正式比賽開打前進行，為4節制、每節4分鐘，結束25分鐘後正式比賽才會接續上演。