新竹市出手了！今年 7 月首創「敬老愛心號誌」，憑愛心卡、敬老卡「嗶卡」過馬路多 10 秒鐘。該項交通新措施近期在網路引發討論，眾多網友全被驚豔到，大讚新措施實在太貼心，但也建議應擴大到其他動手術、生理期等有需求的人，而且「全台灣都該跟新竹市學」。
新竹市首創「敬老愛心號誌」：過馬路多10秒
網友在臉書「路上觀察學院」發文，分享路口行人號誌桿上，寫著「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」的告示牌，驚訝原來敬老卡還有此過馬路的作用。
貼文引發迴響，網友紛紛留言「很好的設計啊，有時候有的路長到我們都沒辦法走完，更何況是老人家」、「有些地區的秒數很短，對行人也不友善」、「尤其對於剛動完手術無法走快的人」、「台大醫院旁音樂廳那邊的秒數用跑的還不一定能過完，都會卡在一半看車，下一次才能過去」。
建議擴大適用對象：不只長者和身障者
也有網友建議「其實應該有需要的人都可以按才對，今天如果腳意外受傷，在恢復期間走路比較慢，就不會有敬老或愛心卡了」、「有時候剛開刀完或生理期，真的是舉步維艱」、「我之前骨折要過馬路，秒數真的不夠，全靠車輛自覺性的禮讓我等我，如果他們沒看到我拿拐杖，那我就慘了」。
新竹交通新措施：未來評估擴大設置
原來這是新竹市政府在今年 7 月上路的「敬老愛心號誌」，全台灣首座就設在中央路與文化街口，只要持新竹市敬老卡或愛心卡，在號誌下方感應處「嗶」一下，下一個綠燈就多 10 秒通行時間，讓長輩及身障朋友過馬路更從容安全。
新竹市府指出，新竹市65歲以上人口占全市的15.7%，進而催生「敬老愛心號誌」，首波設置地點在護城河綠帶沿線中央路與文化街口，共設8台感應機台，將觀察車流與使用回饋，評估是否擴大設置更多路口。
但也有市民批評「浪費，從要開始刷敬老愛心卡後，我每天從那經過，看著老人行動不便者或者視障人員都說有那個裝置根本都沒用，超不方便」、「忘記帶卡不就不用過馬路」、「笑死人了，這什麼設計？過馬路按鈕還要找卡片」。
路上觀察學院、新竹市政府
