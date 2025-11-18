我是廣告 請繼續往下閱讀

美國「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦打擊群，16日已駛入加勒比海，將加入先前已部署在該區域的聯合部隊，誓要打擊、摧毀犯罪網路。對於美國持續向委內瑞拉發出軍事威脅，曾任川普第一任期國安顧問的波頓（John Bolton）警告，局勢正持續升級，川普已經「把槍擺上桌面」，對準委國。綜合《CNN》等外媒報導，自9月初以來，美國已在加勒比海和東太平洋海域，對小型運毒船隻發動約20次攻擊，造成至少80人死亡， 「福特號」的加入，使美軍在該地區的火力集結，達到數十年以來的頂峰，目前已有約10艘海軍艦艇、1.2萬名水兵和海軍陸戰隊員聚集於當地，執行美國國防部的「南方之矛」（Southern Spear）行動。「南方之矛」是本月中旬美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布啟動的行動，由「南方之矛」聯合特遣部隊和美國南方司令部領導，旨在保衛美國國土，將毒品恐怖分子從西半球剷除，確保美國國土免受毒品侵害。美國海軍透過聲明宣布，「福特號」及其他戰艦抵達加勒比海，標誌著美國的「反毒行動」進入關鍵階段。分析指出，美國有時會使用航母威懾他國，而其艦載機可深入別國境內打擊目標，此舉不難看出就是在對委內瑞拉加強施壓。美國總統川普16日表示，不排除與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）對話，看看情況如何發展，並透露委內瑞拉也有意協商。報導指出，美國已將一個名為「太陽組織」（Cartel de los Soles）的販毒集團列入制裁名單，指控該組織和馬杜洛有關，川普政府聲稱，美軍理論上可以合法打擊馬杜洛在委內瑞拉境內的資產或基礎設施，但美方尚未決定是否採取此類行動。