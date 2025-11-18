我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北屯區南北向重要幹道「東光路」首階段工程正式通車，帶動區域更便捷，宜居的新里程。(圖／台中市政府提供)

▲地方期盼近20年的大肚區「華南路延伸工程」也已正式通車(圖／台中市政府提供)

台中市重大交通建設再傳捷報！山區的「東勢－豐原生活圈快速道路（東豐快2）」正式進入隧道開鑿階段、市區的「東光路首階段」通車啟用、屯區的大肚「華南路延伸工程」圓滿通車，展現市府推動「平衡城鄉、暢通大台中」的決心與成果。「東勢－豐原生活圈快速道路新建工程」繼年初成功推進象徵地方記憶的「鯉魚脊背橋」後，最具挑戰性的「第一標－公老坪山隧道段」今年10月已正式進入隧道鑽掘階段，為全線工程再添重要里程碑。建設局長陳大田指出，東豐快2全線總經費達193.7億元，全長9.6公里，其中隧道段造價高達58億元、長約2公里，為台中市最長隧道。工程採國道等級設計，導入全周式防水膜工法與機械開挖方式，兼顧施工安全與生態永續。工程完工後，將大幅縮短東勢、石岡至豐原的通勤時間，紓解台3線壅塞，並在災害發生時發揮「山城生命線」功能，提升地區防災韌性與觀光產業能量。台中北屯區南北向重要幹道「東光路」首階段工程正式通車！該路段串接松竹路與東山路兩大幹道，總經費達23.1億元，由市府建設團隊積極推動，全線長約538公尺、路寬30公尺，將有效改善松竹、東山路車流壅塞問題，並強化捷運及台鐵松竹站聯外交通。建設局表示，東光路全案投入63.2億元，後續第二、三階段工程將於明年陸續開工，預計明年底全線通車。完工後不僅可完善北屯整體路網，也將沿線植栽粉紅風鈴木，打造舒適步行環境與四季花景大道，為北台中注入新風貌與新活力。另外，地方期盼近20年的大肚區「華南路延伸工程」也正式通車！全長1,864公尺、寬20公尺、總經費13.26億元，從遊園路一路延伸至向上路，成功打通大肚山脈交通瓶頸，串聯南屯、大肚兩大生活圈。華南路素有「藍色公路」美譽，延伸段延續原有燈光意象設計，兼顧生態與行人安全。建設局指出，該工程克服山區地形挑戰，不僅改善交通壅塞，縮短通勤時間，更成為南屯與大肚間最美的通勤走廊，展現市府「富市台中、行人安全」的施政願景。建設局強調，市長盧秀燕重視區域平衡發展，台中市交通建設已進入成果綻放期，無論是山城的快速道路、市區的幹線改善，或屯區的延伸道路，皆代表市府對交通願景逐步落實。未來將持續推動道路與公共運輸建設，讓「交通更順、生活更好」成為市民的日常。(台中市政府新聞局廣告)