民進黨立委王世堅在擔任台北市議員時的質詢內容，「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，被改編成抖音神曲《沒出息》，不僅在兩岸爆紅，更成為時下年輕人的迷因金句。如今創作者王搏又有新作品，他將退役少將、桃園市議員于北辰的經典名言收錄成歌曲《找不著北》，再度掀起話題。于北辰過去曾發表過眾多應對共軍攻打的言論，但經常因比喻過度誇張而引起討論，像是飛彈每發攔截率大約是70%，那麼3發的攔截率便能累加到210%；解放軍會因沒有Google地圖而迷路；把台北市交通號誌全部變為紅燈，這樣共軍就只能一直等等等，可阻擋坦克前進，相關言論引來不少批評聲浪。如今于北辰恐成為下一位迷因主角，王搏將其多段語錄重新編排，搭配上強烈的節奏感，創作出新曲《找不著北》，「一旦打進來，我就把信號燈（紅綠燈）全部設成紅燈，你就一直等等等；一旦靠近我，我就掏耳朵，掏耳朵的人，誰都不能碰。一旦打進來，我就躲進衛生間（廁所），你敲門，我就說有人；一但要抓我，我就改名于辰，讓你們找不著北」。歌曲一出，迅速在各社群平台上竄紅，臉書粉專「刺綠酸水」也特地PO文分享，引來不少台灣網友笑回「陸軍官校的傳奇人物-北七辰」、「當兵當到孔鏘的軍人」、「支持氯共的人到底有多傻能信這種咖？」、「說實話我不懷疑國軍將領的水平，我最懷疑的是哪個瞎子提于北七當將軍的？有此門生當汗顏、謝罪！」、「中華民國有他就夠了，光靠講笑話都能笑死敵軍」。