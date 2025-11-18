我是廣告 請繼續往下閱讀

前台積電老臣、資深副總羅唯仁今年7月才退休，卻遭指出動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。經濟部長龔明鑫表示，今天早上有請經濟部同仁了解狀況，實際情況認為還是該由台積電對外說明。聽聞媒體提問是否認為台積電螺絲鬆了，或是要透過《國安法》處理，龔明鑫苦笑幾聲，表示上午有了解情況，認為實際情況還是應該由公司對外說明比較好，「也算是尊重他們（台積電）。」羅唯仁今年7月退休，10月底便宣布回鍋老東家、同時也是台積電競爭對手英特爾任研發副總。如今，再有猛料爆出他在退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。據了解，台積電正在蒐集證據，並評估對羅唯仁有所動作，如果羅唯仁帶走很多機密資料回鍋英特爾，不僅侵害營業秘密，技術機密性比先前工程師拍攝2奈米更嚴重，台積電勢必要有所動作。針對此事，台積電尚未做出回應。