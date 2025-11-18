我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市龍忠蛋行因在芬普尼毒蛋風波中，向彰化縣文雅畜牧場進貨，不僅網路店名遭標「賣毒蛋」，林姓負責人被檢方約談後，因涉嫌違反《食安法》以20萬元交保，業者覺得無辜，認為這是彰化縣政府的疏失，「毒又不是我放的」，未來會配合檢調調查。梧棲區龍忠蛋行9日到彰化文雅畜牧場載了200籃約4萬顆雞蛋，隔天賣掉8成後，被台中市食安處稽查發現，該畜牧場的雞蛋已被移動管制，且流出的雞蛋芬普尼還超標5倍。雖然林姓業者表示，係8日下午收到養雞場來電，表示檢驗結果沒有問題、局處長官已放行，隔天一早才去載蛋，昨晚仍被約詢，彰化地檢署複訊後以20萬元交保。龍忠蛋行業者今天繼續開店讓顧客換蛋，業者向媒體說，整個過程是彰化縣政府的疏失，應該是產地的問題。自己在不知情下進貨、事後也積極追回，感到很無辜，「毒又不是我放的」。業者說，家人經營蛋行50多年，平時就有不少鄰居向他買蛋，對於市府指雞蛋流向下游35個店家，他對店家感到抱歉，200箱蛋在10日上午已經出貨，食安處中午來稽查後，他得知進貨的蛋有疑慮，第一時間就改賣其他牧場的蛋，因此平常合作的35家店，並非使用文雅畜牧場的蛋。業者表示，文雅畜牧場的蛋一律回收下架，但客戶很多，目前仍有許多店家、散客買蛋，有些店家、散客一時追不到，事後盡量一一詢問、一件一件回收，絕對不會擺爛。