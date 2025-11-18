我是廣告 請繼續往下閱讀

日本佐賀共榮銀行宣布，將向預計明年春天入行的準員工，每人發放20萬日圓（約台幣4萬元），鼓勵他們在入職前走出國門，透過旅行拓展視野，並增進人際互動與文化理解能力。綜合富士新聞網等日媒報導，總部位於佐賀市的佐賀共榮銀行宣布，將向預計於明年4月入職的9名準員工，每人發放20萬日圓。目的是為了促進即將入職的員工成長。這筆資金旨在讓他們在入職前透過與人交流和旅行來拓展人生的廣度。據了解，此次補助對象為7名大學應屆畢業生及2名高中畢業生。銀行主要鼓勵將這筆資金用於海外旅行。希望他們透過造訪陌生的土地，獲得許多新的啟發和經驗。透過從中獲得的視野拓展和自我重新發現，來實現個人的成長。人事部表示，將建議員工前往東南亞、印度等地旅遊，並協助規劃行程與設計「旅遊任務」，鼓勵主動與當地民眾交流。員工在完成旅程後，需於明年4月1日的入職儀式上分享心得，回顧所見所聞與自我成長過程。佐賀共榮銀行人事部事部副部長木下俊彥表示，「我們希望他們能透過接觸各種異文化，獲得新的發現和啟發，並從中感受到感動。希望他們能獲得長足的進步與成長。我們是抱持著這樣的想法開始這項計畫的。」此外，為了培養員工的想像力和思維的靈活性，鼓勵他們進行多樣的思考和獲取知識，銀行還將向每人發放4500日圓作為購書費用。木下俊彥強調，「我們認為員工的成長，能讓我們為客戶和客戶提供優質的服務，這是一種連鎖效應。因此，培養人才是我們的根本理念。」