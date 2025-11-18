我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林安可是目前台灣最具代表性的長打打者之一，生涯7年累積583場、112轟、399打點，2020年更拿下全壘打王、打點王與新人王。今（圖／統一獅提供）

日本職棒埼玉西武獅今（18）日宣布，不與27歲的委內瑞拉洋砲塞德諾（Leandro Cedeno）續約，結束他和球隊的合作。昨日中華職棒統一7-ELEVEn獅已宣布，西武獅隊取得林安可旅外議約權，若談約順利，林安可有望成為歷史上第3位轉戰日職舞台的中職野手，因此塞德諾離開，也讓人更關注林安可後續動向。塞德諾於2022年休賽季以育成選手身分加入歐力士，2023年5月獲得支配下契約。來日首年出賽57場敲出9轟，2024年更在98場比賽擊出15支全壘打，展現相當的長打潛力。然而，塞德諾本季打擊狀況欠佳，期間三度被下放二軍，雖然9月曾上演連4場全壘打的火力秀，但整體仍以74場出賽、7轟、26打點、打擊率.228作收，未能達到預期戰力，OPS為0.637，以洋砲來說不及格。日本媒體《Full-Count》報導稱，西武方面已與外野手Tyler Nevin簽下自下季起為期兩年的合約。此外西武隊已取得CPBL統一獅外野手林安可的契約交涉權，「顯示西武正積極補強長打火力」。林安可是目前台灣最具代表性的長打打者之一，生涯7年累積583場、112轟、399打點，2020年更拿下全壘打王、打點王與新人王。今年也以打擊率.318、23轟、73打點的亮眼成績持續維持頂尖火力。西武獅本季外野打擊火力不振，長打威脅能力不佳，林安可更是球隊稀缺的左打重砲，可以補足打線中缺少的元素，對於西武來說是很好的補強選擇。2019年中華職棒季中選秀會，林安可以第1指名加入統一7-ELEVEN獅開啟職棒生涯，經歷七個球季，生涯累積打擊率2成87，全壘打112支，安打586支，打點399分，盜壘41次，長打率5成08。2020年賽季林安可展現優秀成績，榮獲新人王、全壘打王、打點王，而2020及2021年連續兩年拿下中華職棒最佳十人外野手獎項，生涯兇猛攻擊火力成為獅隊重要指標打者。出生日期：1997年5月19日（28歲）身高體重：184公分、90公斤出生地點：台南市最高學歷：文化大學投打習慣：左投左打守備位置：外野手選秀順位：統一7-ELEVEn獅2019年第一輪本季成績：打擊率3成18、23轟、73分打點（CPBL）中職獎項：新人王（2020）、全壘打王（2020）、打點王（2020）、最佳十人外野手（2020、2021）、6次入選明星賽（2020~2025）、明星賽MVP（2024）