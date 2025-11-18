Instagram就再度悄悄對精選動態開刀，在Threads有網友發現，今年初才把精選動態圓圈圈一舉拉長，換成長方形，讓大家措手不及，不到一年，IG又低調把精選動態默默改回圓形，完全沒任何通知。網友看到新舊樣式來回切換，忍不住崩潰「才愛上長方形，結果又換回圓形？」，大嘆：「到底要改幾次啦！」
有網友在Threads分享自己發現IG精選動態樣式再度改回圓形排列，讓許多已經習慣新介面的人傻眼，覺得「現在大家習慣也愛上了才突然改」，還有沒人看到圓形以為被排擠，結果已經是圓形的精選動態。改回圓形有人覺得好，但無預警的變更，就惹毛一票小編，因為原本精心排版長型畫面，被強制改成圓形，讓設計又要全部重來，讓小編們忍不住敲碗希望能自選格式。
事實上，今年1月Meta大刀闊斧調整IG限時動態與貼文板塊時，強調這波長方形版面是為了順應用戶日益增加的直式照片、影片發布潮，可減少畫面裁切、提升瀏覽流暢度。當時官方信誓旦旦說新版介面能讓創作者表現更完整，結果用戶一片反彈，覺得不僅封面要重設，動態美感也大打折扣，各種「又要重做」的哀號充斥網路。不到一年官方又速速撤回調整，讓用戶不滿，完全跟不上。
加入「批閱」新功能 年輕人玩瘋
此外，近期Instagram新增兩項超可愛玩法，用戶可以直接在聊天室中隨意塗鴉，或用貼圖、GIF動圖回覆訊息，讓對話更有趣。塗鴉功能路徑：進入IG聊天室，點擊右下角「＋」按鈕，選擇「塗鴉」，畫面上方會出現四種畫筆與一個橡皮擦，下方可挑選顏色，設定完成後就能直接塗鴉，畫完後按右下角「送出」，對方就會看到成品。
新功能推出後，不少Threads網友大讚，「這是IG更新後最好用的東西」、「IG塗鴉新功能＝批改朋友傳的reels」、「跟朋友的聊天室被我用超亂，我笑到不行」。有人利用塗鴉幫背景圖片的人物換裝，也有人迷上在朋友傳送的訊息貼上「閱」、「了解」等貼圖，還有人蓋塗鴉繪畫大賽樓，各種神奇的玩法在網路上瘋傳。
資料來源：Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，今年1月Meta大刀闊斧調整IG限時動態與貼文板塊時，強調這波長方形版面是為了順應用戶日益增加的直式照片、影片發布潮，可減少畫面裁切、提升瀏覽流暢度。當時官方信誓旦旦說新版介面能讓創作者表現更完整，結果用戶一片反彈，覺得不僅封面要重設，動態美感也大打折扣，各種「又要重做」的哀號充斥網路。不到一年官方又速速撤回調整，讓用戶不滿，完全跟不上。
加入「批閱」新功能 年輕人玩瘋
此外，近期Instagram新增兩項超可愛玩法，用戶可以直接在聊天室中隨意塗鴉，或用貼圖、GIF動圖回覆訊息，讓對話更有趣。塗鴉功能路徑：進入IG聊天室，點擊右下角「＋」按鈕，選擇「塗鴉」，畫面上方會出現四種畫筆與一個橡皮擦，下方可挑選顏色，設定完成後就能直接塗鴉，畫完後按右下角「送出」，對方就會看到成品。
新功能推出後，不少Threads網友大讚，「這是IG更新後最好用的東西」、「IG塗鴉新功能＝批改朋友傳的reels」、「跟朋友的聊天室被我用超亂，我笑到不行」。有人利用塗鴉幫背景圖片的人物換裝，也有人迷上在朋友傳送的訊息貼上「閱」、「了解」等貼圖，還有人蓋塗鴉繪畫大賽樓，各種神奇的玩法在網路上瘋傳。
資料來源：Threads