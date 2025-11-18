我是廣告 請繼續往下閱讀

知名作家張大春，10年前因民進黨前主席林義雄禁食風波，在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥、腦子裝屎」，被對方提告加重誹謗，張被依公然侮辱罪判罰3000元定讞，經非常上訴成功，日前改判無罪確定，他隨即聲請刑事補償，要國家賠3000元加精神慰撫金6000元共9000元，台北地院今開庭，法官確認訴訟標的，諭示候核辦。張大春今天到北院出庭時強調「不能讓國家欠我錢！」更說「從第一天我就知道自己無罪」。張大春在庭外受訪時表示，「我其實不希望中華民國欠我錢，國家欠我個人錢，多不好意思！所以該還的就要還我。」對於事隔 10 年終於獲判無罪確定，他也直言：「從第一天我就知道自己無罪。」，不過，被問到當年被裁罰時是否不服氣，他則淡淡回應：「也沒有！叫我罰我就罰，但本來就不該罰，總得讓真相大白嘛。」說完還冷笑一句：「大相真白！」回顧案情，2014年4月29日，張大春開車聽劉駿耀在電台節目中，質疑林義雄「為何在李扁時代都不敢絕食？」、「以前可能還吃得飽，現在沒有飯吃，所以乾脆絕食？」，張認為劉刻薄，因此在臉書PO指責劉駿耀「News98有這麼下流的節目主持人，我踏馬的真覺得可恥！」、「就是說你劉駿耀」。隔天，張大春見劉駿耀留言回嗆「您那『踏馬的下流』就留給自己用吧！」還表示「說的人還不知道自己下流，再罵你下流胚也不值了，真不知腦子裡裝什麼屎！」等語遭對方提告。一審判張大春獲判無罪，劉駿耀上訴二審；二審改判張罰金3000元確定，張聲請非常上訴，最高法院撤銷發回更審。更一審判張無罪確定，張大春據以聲請刑事補償，台北地院今開庭調查，張大春主張國家補償3000元，加上精神慰撫金6000元，法官當庭確認訴求後，諭知全案候核辦。此外，而劉駿耀已於2018年12月因胰臟癌病逝，享年52歲。