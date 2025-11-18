日本今年熊襲事件頻傳，野熊多次入侵人類生活地區，讓居民人心惶惶，許多民眾指望獵人幫忙捕殺，然而，北海道獵友會會長堀江篤坦言「希望獵友會能從棕熊捕殺工作中退出」，因為各種受傷情況層出不窮，獵人工作高度危險，捕熊時遭反擊而死傷占北海道熊害事件最大宗。
根據《讀賣新聞》報導，堀江篤17日出席在北海道廳舉行的「棕熊對策推進會議」，強烈要求由國家出面主導，建立由警方、自衛隊及各市町村政府負責捕熊的全新應對體制。堀江篤表示，在新體制建置完成前會全力配合，但也坦言「希望獵友會能從棕熊捕殺工作中退出。因為各種受傷情況層出不窮，我不想失去任何一位會員」。
北海道獵友會雖是該會議的成員，但有幹部實際出席開會還是第一次。根據北海道政府資料，從1962年到2024年3月，共有177人因棕熊而死傷，其中在狩獵或捕殺時遭熊反擊的案例最多，共66人。
堀江篤表示，贊成由各市町村雇用「政府獵人」並由中央負責建構官方制度。但對於讓警察、自衛隊退役人員參與獵熊一事，堀江篤也質疑「年紀大的人體力不好」，對篩選條件提出疑問。現場官員回覆「目前還沒有具體篩選限制，之後會逐步整理」，堀江篤則呼籲「希望能有更深入的思考」。
獵友會與政府頻傳心結
堀江篤在「棕熊對策推進會議」上正式表態希望獵友會退出捕殺棕熊之前，北海道獵友會與日本政府間就有傳出心結。堀江篤之前曾透露，單次派遣任務的報酬只有9000日圓左右（約新台幣1817元），考慮到汽油和子彈的成本，獵人們執行任務根本入不敷出，幾乎都是出於責任感以犧牲奉獻的精神在工作。
另外，之前北海道積丹町曾傳出町議會副議長與當地獵友會發生衝突，因為獵人不認識副議長，導致雙方發生口角，最終讓獵友會揚言除非副議長道歉，否則不願再出動，副議長則認為自己沒有需要道歉的地方，雙方僵持不下，在輿論壓力持續升高下，副議長才終於不情不願地道歉。
