日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，從昨日起開始在黃海中部進行實彈射擊，並派出四艘海警船進入釣魚台巡航。對此財經專家游庭皓評論，韓國人表示無辜，中日交惡，「為何要在自家門口黃海演習」。游庭皓表示，日本首相高市早苗拋出「台灣有事」說法支持台灣，北京一連串反制動作迅速展開，從宣布在黃海進行實彈射擊，到派出四艘海警船進入釣魚台巡航，民間交流也被納入施壓工具，呼籲民眾近期不要前往日本。此外在外交線上同樣火藥味十足，中方外交官以斬首言論回擊，雙方互相召見大使抗議外媒更指出，北京下一步不排除召回駐日大使，面對局勢升高。游庭皓分析，日企擔心日本可能遭北京經濟報復，包括限制稀土出口，因此希望在本週G20南非峰會，爭取高市早苗與中國總理李強會談降溫，只是目前仍未確定能否成局，韓國人則表示無辜，中日交惡，「為何要在自家門口黃海演習」。