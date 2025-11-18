我是廣告 請繼續往下閱讀

聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到27310.4點，盤中跌破27000點關卡，最後一盤摜入賣壓，終場下跌691.19點或2.52%，收在最低點26756.12點，日K連3黑，成交量為6403.95億元。中小型股同步賣壓沉重，櫃買指數開盤下跌0.33點、來到255.63點，雖然早盤一度翻紅，但也只是曇花一現，終場下跌5.9點或2.31%，收在250.06點，成交量為1365.66億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、華邦電、南亞、南亞科、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、華邦電、鴻海、力積電。權值股全數走低，權王台積電以1435元盤上開出，最後一盤爆出6996張賣單，終場下跌40元或2.77%，收在今日最低價1405元，拖累大盤指數就有327點；鴻海以231.5元盤下開出，終場下跌6元或2.54%，中場同樣收在最低價230元，拖累大盤指數就有27點。權值股走低，連帶相關概念股同步走弱，台積電概念股中箭落馬，世芯-KY被打到跌停價3250元，建暐下跌逾8%，京元電子、均華下跌逾7%，M31、環球晶下跌逾6%，帆宣、光罩下跌逾5%。此外，PCB族群也是提款方向，立誠、建榮逼近跌停板，榮科下跌近9%，高技、精成科下跌逾7%，佳總、台光電、尖點下跌逾6%，台燿、金像電、毅嘉、聯茂下跌逾5%。記憶體族群同步走低，華邦電今日出關，盤中一度被打到跌停，不過尾盤有買單敲進，終場下跌逾7%，南亞科下跌逾3%，旺宏下跌逾2%；連帶模組廠同步走弱，商丞逼近跌停板，群聯下跌逾7%，品安下跌逾5%，凌航、廣穎下跌逾4%。矽光子概念股也遭遇賣壓，聯鈞被打到跌停價224元，智邦、立碁下跌逾7%，華星光下跌逾6%，眾達-KY、台燿、上詮、光焱、光聖下跌逾5%。