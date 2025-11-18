我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃丹佛金塊當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今（18）日率隊迎戰公牛，全場繳出36分、18籃板、13助攻超級大三元，搭配隊友莫瑞（Jamal Murray）同場34分，正式追平傳奇巨星魔術強森（Magic Johnson）與天勾賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的雙人組，並列史上最多。約基奇本場出賽38分38秒，出手27球命中其中13球，包含1顆三分，全場攻下36分、18籃板與13助攻成績，金塊二當家莫瑞本場則投進5顆三分球砍下34分，兩人同場30分、其中一人完成大三元的次數來到28次，正式追平魔術強森、天勾賈霸的湖人傳奇雙人組。此外，約基奇生涯單場攻下至少30分還完成大三元的場次也來到48場，追平唐西奇（Luka Doncic）、魏斯布魯克（Russell Westbrook），並列史上第2多。NBA官方X也發文提到，約基奇生涯單場至少完成30分、15籃板與10助攻的場次，正式超越傳奇名宿張伯倫（Wilt Chamberlain），升至史上第2，僅次於「大三元製造機」、公鹿傳奇名將羅伯森（Oscar Robertson）。儘管約基奇、莫瑞本場締造史詩紀錄，搭配高登（Aaron Gordan），3人合計攻下94分、39籃板與17次助攻，但金塊最終仍以127：130敗給公牛，中斷近期一波7連勝。