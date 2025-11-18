德國一名女子從烏克蘭帶回的一隻小貓瑪西（Masi），養了半年仍維持幼貓大小，原以為是營養不良，後來就醫才被懷疑是罕見侏儒症貓咪。主人尤莉亞分享，瑪西原本就比同窩手足小一號，如今3歲、體重僅2磅，外型依舊像玩具般迷你，影片曝光後，吸引超過200萬次觀看，瑪西的萌樣讓不少網友驚呼：「根本是玩偶貓吧！」
奶貓養半年沒有長大！她急求助獸醫傻眼：是侏儒症
瑪西的飼主尤莉亞（Yuliia）發文回憶，三年前她和男友回烏克蘭探望家人時，剛好遇上親戚家的母貓生下一窩幼貓，她瞬間就被那群小生命吸引，最後決定帶走其中體型最嬌小的一隻貓咪，一路帶回德國生活，並替牠取名瑪西。
尤莉亞說，瑪西原本在同胎小貓中就是最瘦弱的一隻，所以她起初以為是營養不足造成發育落後。然而等到瑪西六、七個月大時，身材仍像停留在幼貓階段，她這才驚覺不對勁，趕緊帶去看獸醫，沒想到被判斷極可能是侏儒症。
三歲小貓激似玩偶超萌！一票人融化：中了貓咪樂透
尤莉亞坦言表示，若瑪西要確診侏儒症，需要進行大量抽血化驗，但她擔心這對僅2磅重的小貓負擔過大，因此選擇不做進一步檢查。她透露，瑪西偶爾確實比較虛弱、容易感冒，但整體健康還算穩定，也能和家裡另外兩隻貓和平相處、一起生活。
影片中可以看到，儘管瑪西現在已滿三歲，體重卻僅有2磅（約907克），外觀依舊是迷你尺寸。影片曝光後，在網上引起熱烈迴響，累積超過兩百萬觀看，不少網友被萌翻留言：「牠超可愛」、「你根本就是中了貓咪樂透，哪裡也可以讓我養一隻」、「好像玩偶一樣」。
