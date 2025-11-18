全台灣的家豪、淑芬們注意了！六福村主題遊樂園今（18）日宣布「免錢衝一波」活動，從本周末11月22日開始，一連六個周末，「只要名字對了，就能免費入場」，現省門票1400元，而完整名單、時間點也一次公布！
菜市場名字有福了！六福村連6周末祭免費優惠
位於新竹縣關西鎮的六福村主題遊樂園今（18）日宣布「免錢衝一波」活動，並表示：「名字對了就免費！如果你的名字剛好是這些，恭喜你中獎了」，隨後公布了12個台灣常見的菜市場名，包含家豪、淑芬、雅婷、建宏、志強等，而每一周的免費名字也都有所不同，詳細名單如下：
📅 11/22(六)、11/23(日)
名字同字叫「家豪」免費入園！
名字同字叫「雅婷」免費入園！
📅 11/29(六)、11/30(日)
名字同字叫「志偉」免費入園！
名字同字叫「怡君」免費入園！
📅 12/06(六)、12/07(日)
名字同字叫「志強」免費入園！
名字同字叫「淑芬」免費入園！
📅 12/13(六)、12/14(日)
名字同字叫「建宏」免費入園！
名字同字叫「佳玲」免費入園！
📅 12/20(六)、12/21(日)
名字同字叫「冠宇」免費入園！
名字同字叫「美惠」免費入園！
📅 12/27(六)、12/28(日)
名字同字叫「俊傑」免費入園！
名字同字叫「欣怡」免費入園！
事實上，目前六福村主題遊樂園的成人「暢遊票」價格為1400元，因此家豪、淑芬們只要在對應的周末前往六福村，就等於現省1千4百元！
此外，六福村也補充，這些名字的陪同者（同行最多3位），門票也有優惠，只要799元即可跟家豪們一起進入六福村遊玩，因此快找找身邊的家豪、冠宇、淑芬們衝一波吧！
六福村「免錢衝一波」活動注意事項
限本人＋本國人適用，需出示身分證明文件（成人身分證、學童健保卡+戶口名簿）
僅限周六日使用
名字需同音同字，順序不能換
活動期間：2025/11/22(六) - 12/28(日)，每周六日限定
資料來源：六福村官網
