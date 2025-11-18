煮飯後檯面上常有油污、食物殘渣等髒污，清潔的時候「廚房紙巾」就派上用場，有民眾在全聯買了一款廚房紙巾，原本只是覺得包裝上的貓咪很可愛，沒想到紙巾也超好用！大讚厚度夠、吸水力佳，也有其他人說，「這款廚房紙巾拿來吸血水很方便」、「每次特價必買，真的很好用」。
看包裝、特價就買了 一試驚為天人
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，到全聯補貨時，發現一款廚房紙巾包裝，是補貨時，發現一款廚房紙巾包裝，是「mofusand貓福珊迪」的插圖，看起來可愛，又在特價就買回家用看看。
原PO指出，這款廚房紙巾包裝設計成可以掛起來用的，相當方便，廚房紙巾很厚，吸油、吸水都很OK，連她煎完東西擦油，都不用擔心紙巾破掉，擦完桌面完全沒有掉屑，她還會用來吸食材表面的水、擦小孩灑出來的各種液體，「連鍋蓋上那層油都能擦得很乾淨，真的滿厲害的」，以前原PO覺得廚房紙巾都差不多，這款雖然比較貴，但讓她有一分錢一分貨的感覺。
內行讚擦鏡子也好用 還有衛生紙、紙手帕
PO文一出許多內行人紛紛分享使用心得，「我也拿來擦流理台，乾得比想像中快，紙摸很舒服也不是那種粗粗的」、「這款真的好用！油真的可以擦得超乾淨，每次全聯特價，絕對是掃個一兩串回家」、「每次特價必買，真的很好用」、「我昨天也有在全聯看到，2包158元！」「這款拿來擦鏡子也可，不會留水痕！」
還有其他人透露，她用這款紙巾吸血水，很方便，有次處理鮭魚的時候，輕輕一擦就吸乾，不會破、也不會黏在食物上，大讚「超順手」。其實這款紙巾的品牌還有出衛生紙，《NOWNEWS》記者實際用起來也比其他品牌的衛生紙厚、更不容易破，不過價格比起其他衛生紙貴，這個品牌的紙手帕在香港也很受到歡迎，幾乎可以說是人手一包。
資料來源：我愛全聯-好物老實説
