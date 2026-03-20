LINE迎接日本櫻花盛開，今天釋出「櫻花特效」，緩緩飄落的粉色花瓣，不用飛日本，LINE上就能看的「櫻花雨」，瞬間美翻所有用戶。漂亮的櫻花雨不需要關鍵字，就會自動在聊天室飛舞，預計釋出的時間會在 今(20)起至3月24日上午10點。若不想被飄落的花瓣干擾視線，也有一招能快速啟動或關閉LINE的櫻花雨特效。 實際查看，桌機上的LINE會自動將底圖改成更應景的粉紅色，氛圍感再加分，手機版則維持原本的圖片設定。
今（20）日不少人發現LINE聊天室出現櫻花雨，針對櫻花季到來，LINE官方發動的櫻花特效，只要打開聊天室就能隨時觀賞浪漫櫻花雨，甚至連背景都被換成春天粉色，不需發送關鍵字觸發，櫻花就會自動從視窗頂部飄落。
櫻花特效官方公佈結束日期為3月24日上午10點。 若是進入LINE聊天室沒有看到櫻花特效，建議先檢查手機LINE是否已更新至iOS版本9.15.0以上、Android版本10.2.0以上（且 Android OS 7.1以上），以及電腦版8.7.0以上。
如何關閉櫻花特效？
若已更新完畢還是看不到櫻花，可先將LINE關閉後重啟，或是檢查設定中是否有開啟特效。另外，若是櫻花在聊天室飛舞會干擾視線，也可以先關閉「聊天室背景特效」，就會恢復原先的聊天室背景。
啟動／關閉LINE手機版聊天室櫻花特效
左下角點選「主頁」後，至右上角點選齒輪圖示「設定」，接著往下拉找到「聊天」，點進去後拉到頁面底部，將「聊天室背景特效」啟動／關閉。
資料來源：LINE
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櫻花特效官方公佈結束日期為3月24日上午10點。 若是進入LINE聊天室沒有看到櫻花特效，建議先檢查手機LINE是否已更新至iOS版本9.15.0以上、Android版本10.2.0以上（且 Android OS 7.1以上），以及電腦版8.7.0以上。
如何關閉櫻花特效？
若已更新完畢還是看不到櫻花，可先將LINE關閉後重啟，或是檢查設定中是否有開啟特效。另外，若是櫻花在聊天室飛舞會干擾視線，也可以先關閉「聊天室背景特效」，就會恢復原先的聊天室背景。
啟動／關閉LINE手機版聊天室櫻花特效
左下角點選「主頁」後，至右上角點選齒輪圖示「設定」，接著往下拉找到「聊天」，點進去後拉到頁面底部，將「聊天室背景特效」啟動／關閉。
資料來源：LINE