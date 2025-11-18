我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中常委、同時也是中配的何鷹鷺（國民黨官網作「何鷹鹭」）在抖音平台上身穿印有毛澤東肖像的上衣，高喊統一口號，引爆爭議；事件喧騰後，她17日又追加影片，痛罵台灣只是「屁股大的一個地方」，並宣稱自己有祖國靠山無所畏懼，甚至抨擊前總統馬英九是「最沒用的人」，此言讓資深媒體人黃暐瀚都驚訝表示，以為是在開玩笑。何鷹鷺在抖音影片中表示，她身上的毛澤東圖樣象徵著「毛主席教導我們要為人民服務」，所以她將這份理念帶回台灣，並時常穿著這件衣服宣揚「祖國的誠意與善意」。她強調，自己肩負的使命就是促成「台灣早日回到祖國懷抱、完成統一」，這是她的責任與宗旨，「我們要義不容辭地扛下這份責任」，影片曝光後引來一陣批評狂罵。何鷹鷺17日再次上傳影片反擊，氣憤表示有人舉報她是共諜，但她嗆聲：「一個中國，兄弟之間還需要間諜嗎？放他X的屁，把我氣到都火了！」何鷹鷺接著痛批，蔡英文執政8年封殺國民黨的黨產，賴清德上任又要沒收，「他X的！全部都是豺狼虎豹的混合體！」並宣稱她毫不畏懼：「我有靠山！我有後盾！我的祖國！我怕你什麼？」何鷹鷺還怒斥，阻擋兩岸和平的都是「小小幾隻蟲，亂咬的蛀蟲」，只敢在台灣叫囂，不敢到中國抗議，「台灣這屁股大的一個地方，有什麼好唱瞎叫囂？」她更揚言，這些人終將面臨法律制裁，並爆粗口怒喊：「一群王X蛋把我氣惱火啦！」但又自豪地稱，這證明自己有實力，「他們還是怕我」。另一段影片中，何鷹鷺更聲稱國民黨會敗退，是因為3個湖南人，第一個就是偉大的領袖毛澤東，「把國民黨趕到台灣去了啦！」她還狂笑不止；接著又開酸馬英九「是最沒用的一個人」，並反嗆：「誰威脅台灣啦？早點回歸，就是讓你們平平安安過好日子。」最後更高呼：「我是中華人民共和國的女兒！」面對這一連串挑釁的言論，黃暐瀚也忍不住震驚直呼：「聽了嚇一跳，以為開玩笑？以前跑國民黨新聞的時候，可沒看過有這種論述的中常委！」留言區更是炸鍋，網友紛紛怒喊「國民黨已經變成共產黨的樣子了」、「鄭麗文的當選，剛好引蛇出洞，國民黨的這些妖魔鬼怪，紛紛現形了」、「言論自由不是這麼用的耶~而且還中常委」、「沒救了這個爛黨」。