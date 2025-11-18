日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起北京不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上揚言「斬首」，也引爆日本社會輿論批評，中日關係跌至冰點。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨（17）日啟程赴中，今日至中國外交部與中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤，會後金井正彰離開時一語不發，臉色凝重，面對現場媒體提問全都沒有任何回應。
綜合中國媒體報導，金井正彰今日下午2點左右從中國外交部離開，面對現場媒體提問並沒有給出任何回應或表態，全程一語不發，表情凝重。昨日金井正彰抵達北京時，面對機場包圍記者同樣保持沉默；今早從下榻飯店離開時，金井正彰也是靜默不語。
對於金井正彰此趟訪問，中國外交部發言人毛寧今日在中國外交部例行記者會上被問及時回應，中方在磋商中就高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市早苗的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。
日本《共同社》報導引述消息人士說法指出，金井正彰將說明高市早苗「存立危機事態」相關答辯並未改變日本政府的既有立場，希望爭取中方理解，但日方可能不會同意撤回上述答辯。
日本當局原本盤算在南非G20峰會期間，藉由高市早苗與中國國務院總理李強會談，緩和雙方緊張關係，但毛寧17日已明確表示沒有會見的安排，中國官媒連日大篇幅批評高市早苗，日本方面即使想讓事態平息，金井正彰能否打破中日外交僵局還是未知數。
