美國司法部10月指控太子集團幕後主謀陳志在柬埔寨策劃大規模詐騙，竊取全球受害者數十億美元加密貨幣，並於9年前在台灣設立人頭公司，以購買豪宅、名車方式洗錢。國民黨立院黨團今（18）日召開記者會，痛批民進黨政府放任跨國詐騙集團在台活動多年，讓台灣成為「詐騙王國」，直至美國要求交辦後才啟動查辦。國民黨團質疑，若無美方壓力，民進黨究竟還要「裝死」多久？黨團書記長羅智強表示，4日檢方大動作搜索太子集團相關據點，逮捕25名被告、傳喚11名證人，其中兩名嫌犯遭羈押禁見，其餘被告以3萬至70萬元間交保。檢方同步查扣太子集團在台不法資產，包括18筆不動產、總額約38億元，以及勞斯萊斯等名車與超跑共26輛、價值近4.8億元，合計查扣金額達45億元。羅智強質疑，太子集團在台洗錢長達9年，金流規模龐大，民進黨政府卻渾然不覺，只在美方施壓後才有所行動。他指出，若詐團能在台隱身多年，背後必有靠山；並質疑民進黨多名政要曾在IMB案中留下疑點。他強調，詐騙橫行根本原因是民進黨怠惰與縱放，還反嗆媒體錯誤影射國民黨立委，不應逃避責任。羅智強批評，民進黨「自己可睡9年」，出事卻轉移焦點攻擊在野黨，忘記自己才是執政者。他提醒，政府不該等美方交辦才查案，否則是辜負人民期待。首席副書記長林沛祥指出，太子集團靠洗錢買豪宅，反倒一般民眾匯款卻被層層限制，銀行動輒凍結帳戶，形成「金融戒嚴」。民眾因薪資入帳、轉帳紀錄、久未使用帳戶等情況，被判定異常而鎖卡；甚至有民眾將普發1萬元轉給子女也遭凍結。他批評，部分銀行系統過度緊縮，而郵局ATM夜間單筆提款僅限1萬元，更造成民眾不便。林沛祥質疑，民進黨政府的防詐措施反而讓守法民眾受害，卻無法阻擋跨國詐團在台活動。他引用警政署數據指出，詐騙案從2020年的23,054件、金額42億元，飆升至2024年的122,805件、金額502億元，今年前8月更突破766億元。他批評政府打詐不力，行政院與金管會應正視民怨，勿再放任現況持續惡化。