經濟部與國科會支持下，匯聚產官學研能量，率領仁寶電腦、瑞昱半導體、艾諾細胞科技等近50家智慧醫療與醫材廠商出征全球最大醫療器材展MEDICA，設立Taiwan MedTech Pavilion主題館，展現台灣智慧醫療跨域整合成果。工研院也宣布與歐洲知名半導體研究機構比利時微電子研究所（IMEC）簽署合作協議，攜手建立台歐智慧醫療與晶片技術合作機制，推動雙方在高階醫療科技的技術交流與應用。在政府「AI躍昇計畫」與「晶創計畫」支持下，台灣館以「AI、晶片、醫療」三大主軸，展出多項法人與廠商的亮點技術，包括18家指標企業涵蓋AI健康管理、生醫晶片、高階醫材製造與智慧醫療環境等創新技術。瑞昱半導體的低功耗藍牙晶片具備高穩定度與低耗能，小型化與高整合度設計可支援各類穿戴與醫療裝置，是智慧輔具的重要核心技術。昇陽半導體的液態檢體生物晶片，可將多種生物標記整合於單一晶片，一次完成多重檢測，具高靈敏度與客製化特色，提升臨床精準診斷效率。明基透析科技展出的血液透析器與切向流過濾器，具備國際級精密膜技術與穩定濾流效能，已在全球市場獲得廣泛應用，展現台灣高階醫材優異的研發與製造實力。經濟部技術司簡任技正戴建丞指出，台灣長期以創新與合作精神深耕全球醫療產業，從早期的塑膠醫療耗材、精密醫材零組件，到今日推出多項智慧醫療與高齡照護整合方案，不僅展現產業升級與轉型實力，更躍升成為智慧醫療與整合解決方案的提供者。今年國科會與經濟部首度共建台灣館，象徵以TEAM TAIWAN 國家隊形象踏上國際舞台。同時為開啟台歐智慧醫療與晶片合作發展，IMEC Life Science Technologies資深副總裁Dr. Peter Peumans與工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇代表簽署合作協議，聚焦微流體閥系統整合與數位 ELISA 等前瞻技術，在此合作架構下深化台歐交流，推動智慧醫療與生醫晶片的共同發展。工研院亦安排參訪雃博集團德國子公司 SLK Vertriebsgesellschaft mbH，實地了解台灣廠商在歐洲的在地化營運與醫材通路策略。工研院將持續以創新研發與臨床實證雙引擎推動產業升級，協助台灣廠商強化國際鏈結，從智慧醫療創新邁向全球布局。