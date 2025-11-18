我是廣告 請繼續往下閱讀

面對匯率波動、美國對等關稅措施影響消費景氣等變數，南寶樹脂營收持續成長的挑戰加大。南寶財務管理處協理暨發言人林昆縉表示，鞋材業務消費市場氛圍較保守，接著劑在傳產應用需求也放緩，但今年下半年成立合資公司「新寳紘」，投入半導體先進封裝用高階膠材市場，看好成為新成長動能。南寶樹脂今（18）日召開法說會，同時說明財報表現。第三季歸屬母公司淨利5.99億元，每股盈餘4.97元；累計前三季EPS達15.6元，前三季合併營收為172.7億元，年增2.4%。第三季毛利率33.9%及營業利益率16.3%都寫下同期新高。另，日前處分彰化土地利益預計在明年第一季入帳，約為2.2億元。在股東權益報酬率（ROE）上，公司近年持續提升，2024年達到 19.4%，2025年第三季年化調整後ROE為18.4%，公司目標是將長期ROE提升至20%以上。而現金股利政策除考量ROE外，首重流動性跟資產負債表穩定，以及景氣等外部環境跟現金流，現金股利政策原則至少發放65%水準。南寶營收以接著劑占比69%最多，塗料與建材占25%，其他占6%。林昆縉指出，去年營收基期較高，加上台幣升值影響，接著劑營收較去年同期衰退，塗料與建材在併入允德實業營收及持續耕耘下，和前一年相較有所成長；仍力拼今年營收再次創下新高。依照產品區分，林昆縉說，鞋材消費市場氛圍較保守，客戶拉貨力道偏弱，但預計隨著匯率、關稅等影響在明年逐漸減退，市場可望回歸成長；公司也優化產品結構和加強市場地位，並與品牌合作開發新材質接著技術爭取新訂單，非台資鞋廠的訂單份額亦穩步提升。在鞋材以外的接著劑產品，傳統產業應用需求普遍放緩，但半導體用膠和其他電子領域被視為下一階段的重要成長動能。 另，建材業務主要來自澳洲目標持續成長，策略上將持續併購加速佈局；塗料則主要服務台灣與亞洲，著重於提升獲利表現。南寶跟新應材跟信紘科成立合資公司「新寳紘」，共同開發與推廣半導體先進封裝用高階膠帶；南寶已經開發出是用半導體晶圓研磨、切割、封裝的解黏膠，在UV光照射後快速脫離、不留殘膠，有效提升效率跟良率。這類產品過往仰賴海外供應商，業者願意支持本地供應鏈，現在是切入市場的好時機。目前營收約佔1至2%，看好成為新成長動能。南寶坦言，對等關稅確實影響第三季價格，讓毛利率有微幅下降，但整體影響不算太大；預計第四季仍會受此價格調整影響，但影響幅度應與第三季相仿。南寶執行長許明現說，南寶在變局中仍展現韌性——今年至今營收仍有小幅成長，前三季毛利率與營業利益率也創同期新高，顯示公司具備相對穩健的抗風險能力。在永續方面，南寶10月在國際永續評鑑機構 Sustainalytics 評級中獲得 16.1分的佳績，位列全球化學產業前 3%。南寶已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和，將持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。