Green的核心觀點只有一個：「跟Danny Ainge談交易，你永遠不會占便宜。」

▲金州勇士隊前鋒德雷蒙・格林（Draymond Green）對於制服的決策很有想法。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA金州勇士（Golden State Warriors）今夏在尋求陣容升級時，曾有機會大膽追求猶他爵士（Utah Jazz）主力前鋒Lauri Markkanen。然而，如今才被揭露的重要內幕是：這段決策如今被放上檯面，也讓勇士錯過Markkanen的討論成為NBA美國職籃（National Basketball Association）的話題之一。根據《The Athletic》記者Anthony Slater報導，Green並非只是提出一般意見，而是 主動、明確且提前 在球隊評估階段示警。他要求勇士管理層保持理性，不要被明星前鋒的火力吸引到忽略代價。Markkanen的身價將包含未來選秀權、新秀資產以及影響球隊多年架構的即戰力。Draymond並未否認Markkanen的實力，但他擔心勇士會重演近年多隊「跟艾奇談判後痛失籌碼」的下場。對於一支仍想兼顧競爭窗口與世代交替的球隊而言，Green認為這將是過度冒險的選擇。因此，勇士選擇按兵不動。不過本季Markkanen在爵士火力全開、屢屢拿下30分以上，更以接近四成的三分命中率持續轟炸各隊防線。每一段Highlight，都讓勇士球迷浮現同一個念頭：「如果這個人穿的是金色球衣會怎麼樣？」美國媒體分析指出，若Markkanen順利加盟，應該已成為勇士火力的新支柱，與Stephen Curry並肩作戰。不過勇士留下了潛力陣容深度、保住未來選秀權，也延續他們近年「不因短期焦慮而丟掉長期藍圖」的建隊方向，也不能說決策失敗。