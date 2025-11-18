我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部新版《全民國防手冊》19日起發放，將比照選舉公報，透過各縣市民政系統村里長發送，明年1月5日前完成全台980萬家戶普發，內容主要在確保安全指引資訊準確無差別傳遞給國人，加強社會大眾對威脅認知及防衛意識。國防部透露總計印製1100萬本，依據印製、運送、發放等成本合計，總經費約6447萬元，平均每本約5.86元。國民黨立委王鴻薇怒轟大撒幣。國防部說，因未編列年度預算，因此將動用第二預備金，王鴻薇說，事實上第二預備金，往往用於少見的特殊事故或緊急情況，過去多半用於重大天災，以及因應原列經費不敷、臨時需要才能動支。而且每筆動支金額超過5,000萬元案件者，應先送請立法院備查。王鴻薇說，令人質疑的是，國防部為什麼，特意編列在備查門檻以下，且特地在明年國防相關預算提高狀況下，不編列預算讓立法院正常審查，反而「先斬後奏」動用二備金來支應？是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？王鴻薇說，當在野黨為全民爭取普發現金，人民普遍認同的時候，民進黨卻規避監督，用公帑來普發戰爭手冊，當成政績向人民邀功。請問這筆錢到底有什麼緊急需要，讓國安會副秘書長林飛帆印書當政績？這是政治花費還是必要花費？