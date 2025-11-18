我是廣告 請繼續往下閱讀

軍方擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，範圍涵蓋6個里、約2萬9865人口，但在地多位里長批評軍方缺乏事前溝通，桃園市長張善政也坦言，市府最近才知道此消息，軍方設置靶場雖自有考慮，但周遭住宅區非常密集，靶場面積量體龐大，與市府對龍岡地區發展願景不符，他並不支持靶場設置計畫。國民黨立委魯明哲今（18）日在立院質詢時也批評中央缺乏與地方溝通。據了解，龍岡輕兵器室內靶場位於中壢區核心住宅區，占地約2萬坪，範圍涵蓋6個里，建築面積約1萬5000坪，周邊鄰近幼兒園、龍岡國中、照護中心及龍岡國民運動中心等公共設施。立院院會今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，與備詢，中壢出身的立委魯明哲質詢時表示，國防部計畫在新北新店東營區、桃園龍昌訓練場、台中新中營區興建3座靶場，民國116至118年間進行施工，室外靶場會有噪音、有音爆、有危安事件，室內靶場能減少居民抗爭，但主要目標未達到，這目標就有問題，並詢問卓榮泰知道這計畫嗎？卓榮泰回應說，「我不知道這計畫。」魯明哲接續說，可是他一問國防部得到回覆說，新店東營區、新中營區興建案分別在今年3月20日、5月1日申請撤案，都另有其他專案，質疑國防部多頭馬車，國防部4月20日送到外交與國防委員會的預算解凍說明，還在寫有這3個靶場的興建計畫。魯明哲表示，桃園龍昌訓練場位於人口稠密區、完全未與地方溝通，現在面臨地方抗爭，大家對於室內靶場疑慮是閒置的問題，全國有119個室外靶場，「任何一個室外靶場改成室內靶場，聽不到槍聲、砲聲，都叫做優化」，但是龍岡訓練場國防部說是「閒置」，說是荒廢國防部會不高興，但在他眼裡眼前就是荒廢30年，都沒有駐軍。魯明哲說，突然要設置靶場，地方不分黨派都來連署陳情，要求立即停止靶場先期作業、評估其他軍事用地為替代方案、召開說明會聽取地方意見，但是桃園市政府民政局發文給軍方10天了，都沒聽到回應，不知道怎麼回事。魯明哲提到，新店東營區、新中營區都是現有營區，但是龍岡訓練場是廢棄營區，旁邊是國民運動中心，鄰近的龍昌路最窄4公尺、龍門街8.5公尺，現在已經發包400多萬在施工，如果選址不精確，希望國防部能夠就選址重新考量。卓榮泰回應說，他會回去請國防部就2個靶場撤案的原因、龍昌靶場還進行規劃的需求，詳細跟立委報告。