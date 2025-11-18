我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨副主席蕭旭岑昨接受專訪稱，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法「一中憲法」，包含一國兩區的規定。對此，爭取民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩今（18）日點名藍委柯志恩，是否認同其看法？應出面說明，否則就是「票投柯志恩，就是支持鄭麗文」。蕭旭岑昨談到鄭麗文的兩岸路線，他說兩岸交流必須回到中華民國憲法，就是所謂的一中憲法，「回到憲法包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」。對此，邱議瑩表示，蕭旭岑公開表示，「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」，身為他指派的黨部主委柯志恩，「您同意這樣說法呢？如果不同意，敢不敢出面反駁他呢？」邱議瑩提到，一國兩區的說法，對於台灣造成很大影響，相信絕大部分高雄人都不同意，「高雄人能接受您這樣論點嗎？請柯志恩出面說清楚，如果沒有的話，那就是票投柯志恩，就是支持鄭麗文」。