最近毒雞蛋事件直接在官網上擺出超大的公告，光是這點誠實面對就已經很讓人覺得難得

主要門市分布在台中、彰化以及南投，北部地區最北近年延伸到桃園，南部則沒有楓康超市。

直接在官網上擺出超大型置頂公告

連楓康超市小編都表示這幾天生意真的有變好。

楓康超市Threads粉絲數狂衝！小編認了：東西有些較貴、雙北將開店

「一直以來都有的聲音，那就是我們有些商品比其他通路還貴，但公司真的很用心、真心對待廠商以及消費者，我們會走訪台灣的農產地，從種子到餐桌全程把關。」

許多人也都敲碗希望北部可以開店，小編則驚喜回應：「雙北的好鄰居再等等我們，拓店正在規劃中」