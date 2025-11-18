在台灣說到超市，大家一定都會想到全聯福利中心、美廉社以及家樂福，畢竟門市較多知名度也比較高，不過近日在社群上，一間名為「楓康」的超市突然大爆紅，原因在於不少消費者認為毒雞蛋事件楓康超市相當積極處理，甚至還直接在官網貼出大公告，讓人感受良好，許多婆媽最近都跑去楓康超市朝聖，結果發現意外很好買，在社群上引爆話題，甚至楓康超市小編還證實：「北部門市規劃中！」讓許多主婦都相當期待。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「楓康超市真的是良心企業！最近毒雞蛋事件直接在官網上擺出超大的公告，光是這點誠實面對就已經很讓人覺得難得，請大家有機會一定要支持楓康超市，東西不一定通路最便宜，但水準一定是之上的」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果期望便宜去楓康超市一定會失望，本身就不是賣便宜為主，但至少東西水準好品項也多」、「住台中也是最近才第一次逛，真的錯過太久，空間寬闊特價品也很多」、「楓康超市贏在品質用心穩定，如果幸運撿到特價是真的很便宜」、「楓康生鮮不一定比較便宜，但是一定比較新鮮」、「我這幾天也去逛了，是真的不錯，特價品真的很便宜」、「楓康的特價很有感，至少不是假裝提高價格再打折，我自己都逛楓康居多」。
楓康超市在台灣37年「僅開52間門市」！毒雞蛋事件意外爆紅
事實上，網友提到的「楓康超市」成立於1988年，最早期名稱為興農生鮮超市，是興農集團旗下子公司，目前全台只有52間分店，規模跟其他全聯、美廉社、家樂福超市相比小很多，主要門市分布在台中、彰化以及南投，北部地區最北近年延伸到桃園，南部則沒有楓康超市。
最近彰化有畜牧場生產雞蛋驗出有殺蟲劑「芬普尼」殘留，許多通路都受到影響配合下架問題蛋品，而楓康超市面對問題相當積極，直接在官網上擺出超大型置頂公告，表示如果有消費者購買到相關批號次的雞蛋，都可以到原購買店協助退換貨事宜，沒想到公關處理態度良好，反倒讓消費者稱讚有好感，意外在社群上爆紅帶來客人潮，連楓康超市小編都表示這幾天生意真的有變好。
楓康超市Threads粉絲數狂衝！小編認了：東西有些較貴、雙北將開店
然而這次的事件，讓楓康超市Threads帳號粉絲數也狂飆，已經衝破1.2萬人次，原本貼文觸及都只有幾百，現在每發一些文都破萬人按讚，楓康超市小編也發文表示：「一直以來都有的聲音，那就是我們有些商品比其他通路還貴，但公司真的很用心、真心對待廠商以及消費者，我們會走訪台灣的農產地，從種子到餐桌全程把關。」
楓康超市小編說：「新一代的年輕人可能不認識我們，從興農超市更名楓康超市，我們很少投入媒體廣告，都是靠多年經營的好口碑，在龐大的消費市場生存，有你們的支持，是我們持續進步的動力，歡迎來我們楓康超市逛逛。」許多人也都敲碗希望北部可以開店，小編則驚喜回應：「雙北的好鄰居再等等我們，拓店正在規劃中」證實未來雙北也會有楓康超市進駐，就讓我們一起期待以後北部的楓康超市會長什麼樣囉！
資料來源：楓康超市官網、楓康超市Threads
