全球深科技創投Playground Glabol今（18）日在台舉行記者會，Playground Global合夥人、英特爾前執行長Pat Gelsinger（基辛格）也親自來台參與，他點名，台灣最重要的問題不是軟體或基礎建設，而是能源韌性不足，應厚植能源供應韌性。他也堅持，全球半導體產業鏈需要更多韌性，支持川普政策。這次是基辛格第50次來到台灣，被問到AI是否投資過度、會泡沫化，他表示，並不擔心雲端服務業者（CSP）投資太多，因為能源成長將限制投資速度，很多CSP業者打造很大的資中心，投資數十億美元，但電力將抑制產業過熱程度。他預估，AI泡沫要在能源每年成長率5%以上才出現，但現在能源供應仍有瓶頸，每年約3%，因此限制超大中心的建設，另外，現在AI有商業模式和案例應用不會造成投資過熱狀況。但現在全球創新領域應該要有更多作為，現在台灣基本議題就是能源問題，目前台灣能源韌性不夠，應該要厚植韌性。基辛格也提到，他支持美國川普政府要求半導體業者在美國建廠計畫，並非要台灣犧牲本地產能，畢竟半導體持續成長，到2030年達到一兆美元規模，相關產業對經濟體也很重要，對供應鏈要求更多韌性是上策，台灣不用犧牲產能，但要增加在美國的產量，對全球和未來都有利。另一方面，基辛格稱讚台灣，他說，未來一兩個10年是科技與創新最美好的時光，將會非常精彩，但為什麼是台灣呢？因為台灣是獨一無二的地方，他常開玩笑說，「在台灣你可以在早餐時想到一個點子，中午就有原型，晚餐時就能開始製造」，沒有任何地方能像台灣這樣快速創新，也沒有哪裡擁有如此完整的生態系統、供應鏈和製造能力。Playground此次宣布投資組合公司橫跨電源管理、光通訊、互連與微影技術等領域。此外，Playground 本次訪台也將與鴻海董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴，象徵雙方在推動台灣深科技發展的共同目標，以及Playground與鴻海長期合作關係的延續。