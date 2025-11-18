我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 賴瑞隆推出全國首創孕婦專屬禮「幸福孕哺枕」的市長政見，作為高雄送給孕媽的小小溫暖祝福。（立法委員賴瑞隆辦公室提供）

立法委員賴瑞隆日前召開安孕政策的發表會，除與兩位年輕孕媽咪交流對談，也穿著「孕婦裝」體驗孕期狀態。賴瑞隆更推出全國首創孕婦專屬禮「幸福孕哺枕」的市長政見，作為高雄送給孕媽的小小溫暖祝福。兩位年輕孕婦也對賴瑞隆提出的生育政見表達高度肯定，認為這些措施 「真正貼近需求、非常體貼」，期待能盡快落實。為了鼓勵市民孕育新生命，賴瑞隆提出涵蓋好孕、好養、友善環境的完整市政藍圖「希望高雄：幸福首都工程」，其中鼓勵生孕的「高雄好孕來」包含「生育津貼從每胎3萬加碼至5萬元」、「擴大孕婦醫療諮詢及心理支持方案」、「企業友善生育認證」。養育政策則有「育兒津貼加碼」，從每月五千至七千提升至每月七千至一萬元，多胎再加碼，鼓勵多子女家庭，以及「增加公托據點」；讓高雄成為快樂迎接新生命的城市。賴瑞隆指出，身為陪伴妻子走過育兒歲月的爸爸，他深知孕婦其一的心願，就是能好好睡一覺。因此他進一步主張，設籍高雄市的孕媽咪們只要領到孕婦健康手冊，市府就送孕哺枕；要讓每位孕媽感受到市府的支持，盼從一個孕哺枕的媽媽禮，開始幸福高雄的故事。賴瑞隆說明，孕哺枕不但可減輕孕期腰部負擔、改善睡眠，產後亦能作為哺乳輔助與寶寶安撫枕，實用性高。未來將與高雄在地母嬰用品店合作兌換孕哺枕媽媽禮，為母嬰照護提供最溫暖、實際的支持。賴瑞隆強調，孕哺枕是城市對媽媽們溫柔的關心，也是對每個新生命的真摯祝福。只要政府願意多走一步，幸福就能從懷孕開始。他將與市民攜手讓高雄成為全台最有溫度、最有愛、最幸福的首都，讓新生命在祝福中誕生，讓媽媽被溫柔照顧。另外，賴瑞隆也提出「高雄好友善」，擬成立「高雄育兒基金」，不僅要建立永續的支持系統，也預計廣設特色公園、小型兒童圖書館等；使育兒成為親子共好的旅程。