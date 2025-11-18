我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江齊（左2）帶來好運組合大禮，預祝告五人得金馬獎。（圖／記者吳翊緁攝）

告五人首度入圍金馬獎 本週上台帶來精彩表演

《有病才會喜歡你》江齊現身祝福 告五人不爭紅毯第一美

▲《有病才會喜歡你》江齊現身為告五人加油打氣。（圖／記者吳翊緁攝）

台灣人氣樂團告五人今年以電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉首度叩關第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，也即將在本週典禮上完成金馬舞台演出。為了這次入圍，3位成員雲安、犬青以及謙哥今（18）日特別集合練團，電影女主角江齊也悄悄探班送上好兆頭，現場不只排練滿滿，雲安還意外上演甜到出汁的放閃互動，讓練團氣氛又暖又鬧。台灣樂團告五人由主唱雲安、犬青與鼓手謙哥組成，2011年在宜蘭成團、2017年正式出道，累積〈愛人錯過〉、〈披星戴月的想你〉、〈在這座城市遺失了你〉、〈唯一〉與〈好不容易〉等代表作；去年更以〈又到天黑〉抱回金曲獎「年度歌曲獎」最高殊榮。出道8年多來，他們三度踏上金曲獎舞台，今年則以電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉首度入圍今年金馬獎「最佳原創電影歌曲」，將迎來金馬演出。為了這次入圍，三位成員今天特別合體練團，聊到收到提名時，眾人原以為是曾客串電影《為我辦一場西式的喪禮》的哲謙獲得入圍，後來才知道是以〈我天生－有病版〉獲得提名，哲謙就當場笑問：「我們上台要表演哪首歌？」笑翻大家。聊到入圍的心情，告五人說能以音樂陪伴1部電影已經很榮幸，能唱進金馬獎，更是一場做夢都不敢亂許的驚喜。電影《有病才會喜歡你》女主角江齊今日也帶著馬鞍、馬鞭、馬術帽與迷你金馬獎盃驚喜探班，用「首次上馬就成功」的好運象徵替告五人加持，大家笑喊感覺真的可以「騎馬回家」。除了為金馬練團，告五人近期也忙著巡演行程，犬青因一路吃遍各地美食覺得自己略微水腫，不敢喊要爭紅毯第一美，男友雲安則立刻甜蜜護航，表示犬青從來沒有胖過，被眾人虧求生欲爆棚。他隨即把風向帶到哲謙，笑說「他也吃很少」，反應速度之快讓現場笑成一片。至於「得獎祭品」要怎麼開，告五人笑說本來想豪氣送出代言手機100支，結果一算總市價要300萬，3人立刻秒怂作罷，現場直接笑到不行。