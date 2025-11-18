我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨2026台南市長初選進入白熱化階段，立委陳亭妃、林俊憲兩人競爭激烈，預定明年1月以全民調決勝。面對備受關注的黨內初選，陳亭妃接受《新頭殼》專訪時表示，若她勝出，將「第一時間拜訪林俊憲」，並依序向郭國文、林宜瑾、賴惠員等黨內立委表達誠意，希望在初選後建立最大共識並促進團結。陳亭妃透露，過去一年多以來，她始終堅持「不互打」原則，「我沒有砍過任何一刀」，即便遭遇批評或負面聲音也未回應。她指出，任何反擊都有可能使黨內矛盾擴大，「忍不住多講一句話，可能要用更多力氣才能弭平」，因此選擇保持低調，以避免造成不必要的衝突。她表示，能持續面對八年多的黨內競爭壓力，關鍵在於37區後援會一直維持運作。後援會成員視她為家人，固定舉辦聚會並表達「會一路支持」的態度，使她深受鼓舞。她說，後援會也經常提醒她「不要黨內互打」，讓她在政治上更堅定維持不回應攻擊的原則。陳亭妃指出，過程中確實遇過讓人懷疑自己是否能撐下去的時刻，但既然承諾支持者與黨內期待，她會持續向前。目前初選已正式登記，民進黨主席賴清德也要求參選人避免互相攻擊。她強調，自己早已遵守相關原則，並將以透明、坦蕩的態度面對初選，希望若能勝出，能帶領台南展現最大程度的團結。