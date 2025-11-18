我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）波士頓塞爾提克在TD花園主場迎來「兒童日」，球隊也以121：118險勝洛杉磯快艇，送給現場小球迷一場刺激又精彩的比賽。賽後記者會上，主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）接到的最後一個問題，卻意外成為全場焦點。提問者是《SI Kids》的小記者Rusty Smith，他問道：「今天是TD花園的兒童日，你是怎麼在要求球員進步的同時，保持比賽對他們來說仍然有趣？」馬茲拉沒有多想，立刻給出一段真誠且深刻的回答。他說：「老實說，我自己也常常為這件事掙扎。我認為每個人對『好玩』有不同的定義，而你必須找到一種全隊共同認可的方式。」他接著表示：「有時候，『好玩』會變成在事情不順利時的藉口……所以我認為球隊必須明確定義什麼叫好玩，並朝那個方向去努力。這句話有時候真的會變成逃避。所以，隨著你長大，小子，不要把它拿來當藉口。」馬茲拉向來以高強度、嚴格訓練著稱，從場邊風格到賽場管理都相當強勢，他要求球員時常不輕鬆，也讓外界質疑他的方式是否「不夠好玩」。但若把「好玩」等同於贏球，那塞爾提克無疑在他的帶領下相當享受這段旅程。不過這畢竟是一位兒童問的問題，因此也有不少人認為馬茲拉是不是太嚴肅了？畢竟外界當下以為他會開開玩笑，或是幽默、溫馨地和小朋友互動，結果他卻上了一堂「哲學課」。只能說這樣的回答非常「馬茲拉」，這是這位冠軍主帥在回答問題時的常態。自他接掌教鞭以來，塞爾提克在例行賽的勝率高達.727，還在去年奪下隊史自2008年以來的首座NBA總冠軍。儘管他的管理風格不一定適合每位球員，但成績證明了一切。在「兒童日」的舞台上，馬茲拉不僅率隊贏球，也用一段給孩子的建議，展現一位教練對團隊文化與成長的理解與堅持。