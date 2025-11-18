我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓軍方近日成功完成對南海有爭議海域仁愛暗沙前哨的補給行動，兩名熟悉狀況的菲律賓高層官員透露，運補部隊在航行期間遭到中國海警船與相關艦艇干擾，通訊一度被蓄意干擾，但整體任務仍順利完成。根據《美聯社》報導，此次任務於上週五展開，由菲律賓武裝部隊派遣運補船隻，替駐守仁愛暗沙的海軍人員運送食物、燃料與新一批輪替官兵。儘管中國海警與其他船隻持續在附近海域活動，菲方仍成功抵達該處完成補給。兩名官員向美聯社透露，補給船在整個航程中未發生衝突或危險事件，但基於敏感性，他們拒絕透露詳細過程，並要求匿名。他們強調，這次補給行動展現菲律賓維持前哨必要運作的決心。中國方面目前尚未對此補給行動作出回應。不過北京過去多次宣稱擁有仁愛暗沙主權，並對菲律賓長期駐守的破船「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）提出移除要求。仁愛暗沙是南海爭議最為激烈的海域之一，長年受到多方關注。菲律賓在此維持少量軍力駐守，中國海警船則經常在周邊巡弋，使補給任務頻頻面臨阻撓。