▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將進行會面，雙方幕僚今天先到現場場勘。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.18）

▲新北新莊凱悅嘉軒酒店二樓最多可容納250人。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.18）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在明（19）日進行會面，雙方幕僚今天先到現場場勘。這次會面前民眾黨主席柯文哲也給予意見，民眾黨立院黨團主任陳智菡透露，柯文哲整合了過去的經驗，告訴黃國昌藍白合作「時間」部分要掌握，以及雙邊之間如何建立一個真正可以溝通的幕僚平台，尤其關心民調部分。鄭麗文、黃國昌將在明天進行公開會面，雙方幕僚今天到新北新莊凱悅嘉軒酒店二樓最後場勘。下午3點時許，民眾黨秘書長周榆修與文宣部主任李頂立、新聞部副主任張彤先抵達上樓；接著，國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華下樓，接副主席兼任祕書長李乾龍上樓。隨後雙方在會場內討論明日規劃與安排。有關柯文哲在「鄭黃會」前，有給予黃國昌提點，陳智菡透露，大家都知道選戰非常的複雜，越到後頭，複雜的程度就越讓人難以梳理，比方說，各自的支持者都已經鐵了心要支持自己的這個對象，如果到最後才整合，成功的難度就會提高。陳智菡提及，柯文哲整合了過去的經驗，他也具體的告訴黃國昌，在時間部分要掌握，另外，雙邊之間如何建立一個真正可以溝通的幕僚平台，包含像是民調問題設計、民調份數到底有多少？大概在哪個時間段裡要進行民調？都會相當程度的影響民調結果。陳智菡說，柯文哲希望這些東西都能夠以公開透明，而且充分溝通的方式來進行，這是柯文哲以過去經驗提出來的善意提醒。