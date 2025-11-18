我是廣告 請繼續往下閱讀

日前一名中配女子被家長控訴，在北市某學校外開抖音直播，家長擔心小孩被拍到出面制止，竟遭對方反嗆「為何不能拍攝？」，警方接獲報案後，循線通知涉案人劉女到案說明，對此，她供稱只是透過直播，分享在台生活日常及風土民情。全案警詢後依涉《妨害秘密罪》、違反《兒童及少年福利與權益保障法》，將劉女函送台北地檢署及台北市政府偵辦，經北檢偵查後認定，劉女持拍到的人物身分難以辨識，因此與刑事要件不符，獲不起訴處分。先前有家長控訴，5月15日上午8時許，民生社區一帶疑有中國抖音直播主在拍小學生，且畫面除出現在台灣現場直播等字樣，畫面還介紹學校周邊環境，現場家長、志工雖已上前勸阻，對方卻屢勸不聽，甚至反嗆「為何不能拍攝？」，直到家長、志工報警威嚇，才關掉直播。警方接獲家長報案後，隨即派員到場，但拍攝者已先行離開，只好循線通知當事人52歲劉姓中配到案說明，她供稱當時外出「只是直播記錄在台灣的生活」，並沒有其他特別目的，否認犯行，警詢後依法將劉女移送地檢署。台北地檢署偵查後，根據民眾提供的蒐證畫面，認為劉女所拍到的人物難以辨識身分，不符《個人資料保護法》要件，拍攝地點也未構成妨害秘密罪條件，另依據監視器畫面，劉女離開國小後也沿途拍攝，與一般紀錄生活樣態相符，因此不起訴。