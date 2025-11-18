我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於 19 日下午在新莊舉行首場「鄭黃會」，黃國昌並提出會談「全程公開」的主張，引發外界關注藍白之間是否啟動合作。對此，民進黨台北市議員洪健益表示，兩人會面各自有政治考量，「黃國昌主要目的並非選新北市長，而是布局民眾黨整體選舉策略」。洪健益在政論節目《頭家來開講》中分析認為，若藍白缺乏充分共識，任何會面都較難產生實質效果。他指出，黃國昌提出公開會談的方式，是在面對外界對他的期待與壓力之下所做的選擇。他也提到，鄭麗文在辯論與論述上表現積極，而黃國昌過去曾未接受部分辯論邀請，使得外界對於雙方的對談結果有所關注。洪健益進一步指出，此次「鄭黃會」更像是雙方依自身需求進行的政治互動。對鄭麗文而言，會面可回應國民黨內支持藍白對話的聲音；對黃國昌而言，透過公開對談可提升民眾黨議題能見度，「他目前並未把新北市長選戰列為主要方向，重點仍在提升政黨與議員提名者的整體曝光」。洪健益表示，黃國昌更關注的是民眾黨在 2026 地方選舉的布局，包括周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇等參選者的選情。他分析，若民眾黨席次下降，黃國昌在黨內將面臨更多壓力，「雖然柯文哲不會直接要求他下台，但整體政黨情勢會帶來影響」。至於此次會面是否可能帶來突破性成果？洪健益認為難度不小。他指出，雙方可能會避免觸及敏感的選區協調議題，「這樣的會面主要具有象徵意義，雙方目前並未展現明確合作意向，彼此對選戰目標的優先順序也有所不同」。