▲為展現光合菌應用於農業的優質成果，現場特別規劃了「農漁共好市集」。（圖／翻攝畫面）

▲披薩DIY體驗活動使用光合菌農友所栽種的優質作物。（圖／翻攝畫面）

農業部農糧署及漁業署共同補助財團法人食品工業發展研究所（簡稱食品所）推動的「光合菌培養訓練班」，今(18)日在屏東縣長治鄉農業科技園區，舉辦聯合成果發表暨回顧分享會。發表會以「農漁共榮・生態永續」為核心精神，不僅是專業交流的平台，更匯聚數百名農漁友，一同見證多年來「農漁共好」實踐成果的重要時刻。食品所自2015年起推動光合菌培養課程，後續在農糧署及漁業署的支持下，擴大「農業光合菌」與「水產養殖光合菌」系列課程。透過教育訓練、示範應用與在地推廣，輔導團隊課程已走遍全台，在各地累積將近萬名學員，涵蓋多樣化的作物種類與養殖品項。食品所光合菌研究團隊長期致力於光合菌（Photosynthetic Bacteria, PSB）之培養技術與應用研究，從基礎菌株篩選、營養優化到現地培養技術的建立，均具備完整技術鏈。團隊強調「現地即培即用」的理念，讓農漁民能在最大活性的狀態下使用微生物資材，大幅提升應用效益，並以教育訓練與公民參與機制，培養在地生產與永續使用的生態鏈。這項推廣行動不僅是友善農業的重要助力，也象徵台灣微生物科技在永續農漁業上的創新示範。農業部農糧署副署長陳啟榮蒞臨現場表示，肯定友善農業技術的開發及推廣，也看見了光合菌在農田的應用成果，衷心感謝農友們對台灣這片土地的努力與付出，讓環境得以永續發展，並使消費者獲得健康與快樂。農業部漁業署副署長繆自昌指出，光合菌在養殖場域的應用能幫助魚、蝦、文蛤等在氣候變遷中減少損失，進一步為消費者提供健康的食材。繆自昌更肯定光合菌夥伴完成ESG碳中和的產品檢驗，讚揚執行團隊的推廣與漁友的努力「非常不簡單」。為展現光合菌應用於農業的優質成果，現場特別規劃了「農漁共好市集」，並使用光合菌農友所栽種的優質作物舉辦披薩DIY體驗活動。食品所團隊表示：「課程結束，才是考驗的開始。」這場成果發表會，不僅回顧多年努力，也展現光合菌如何實際助力農漁業邁向「農漁共榮・生態永續」的新里程。