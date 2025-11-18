我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭縣議會議長張勝德，近來積極在各地掛出競選看板，今（18）日稍早更是公開表態將爭取國民黨的宜蘭縣長提名，他表示看見太多「再不做會來不及」的地方，2026不只是選一個縣長，是選宜蘭未來10年要走的路，他更高喊：「我，張勝德，Yes，I do！」、「讓宜蘭更好，我願意承擔！」張勝德指出，這些年，他在議會聽民意，在鄉間看問題，也在每一次災難、每一次基層座談裡，感受到同一件事，就是宜蘭人要的很務實，不要淹水、不要老後無依、不要孩子越走越遠。這些，就是他決定站出來的理由！張勝德提到，第一、宜蘭不能再怕雨了，防災要做到位，而不是災後才補洞。這幾年颱風、豪雨一下來，淹水、坍方、道路中斷像例行公事，他在第一線聽到最多的是「議長，我們只希望家裡不要一直泡水」，鄉親需要的不是開會討論、不是檢討報告，而是該做的工程早點做、該補的系統一次補好、該換的流程就趕快換，宜蘭不能再用上一代的方法面對現在的災害。張勝德續指，第二、老人變多，照護卻沒跟上，宜蘭需要一套照顧家人的方法。他昔日到過很多長照據點，長輩最常說：「我不怕老，只怕拖累孩子。」他都知道，也知道很深，所以宜蘭需要的是更多社區化照護、更快取得的在宅服務、讓長輩安心、孩子放心的制度，不要紙上規劃，而是一天到晚用得到的服務。張勝德進一步說明，第三、年輕人不是不愛宜蘭，是宜蘭沒有讓他們留下來的條件。他常聽年輕人說：「我願意回來，但是回來要做什麼？」這不是年輕人的錯，是政策沒先看見。宜蘭需要的是能工作的產業、能發展的空間、能養家的薪水、能做夢的平台，不是「回來吧」的情感呼籲，而是「你回來有機會」的實際環境。張勝德強調，自己的心願很簡單，宜蘭的生活要變好，不能只靠運氣，自己在議會學到怎麼把事情做好、把資源要到位、知道民眾最需要什麼、最怕什麼，如果看到了問題，卻不去扛，這就不是他了。宜蘭現在最需要的不是政治聲量，而是願意下田、願意進社區、願意說「我來處理」的人。「阿德準備好，不是為了自己，而是為了宜蘭的明天更踏實。」張勝德高喊，2026，不只是選一個縣長，是選宜蘭未來10年要走的路，自己願意把經驗、自己的責任感、對宜蘭的感情來讓宜蘭的生活變好、讓災害減少、讓長輩更安心、讓孩子能回來，「我，張勝德，準備好了！讓宜蘭更好，我願意承擔」！