▲「永城好室」完工模擬圖。（圖／屏東縣府提供）

▲「鶴聲好室」完工模擬圖。（圖／屏東縣府提供）

國家住都中心今（18）日在屏東市舉行「永城好室」與「鶴聲好室」社會住宅動土典禮，這兩處為中央在屏東推動的第3與第4處社宅，共規劃 353 戶，預計 117 年完工啟用。縣長周春米與內政部次長吳堂安、住都中心董事長花敬群及施工團隊共同祈祝工程如期如質完成。周縣長表示，屏東社宅正以「一棒接一棒」的速度擴展，為打造友善宜居城市奠下基礎。周春米指出，近年屏東產業快速轉型，高鐵延伸拍板、科學園區擴區、「大南方新矽谷計畫」啟動，以及國家火箭發射基地落腳滿州，吸引半導體、AI、太空科技等新興產業進駐。隨著人才與人口持續匯聚，完善住宅環境更顯迫切，而社會住宅正是支撐產業發展的重要基礎建設。目前屏東社宅布局逐步到位：屏東市「瑞屏安居」預計明年底完工（520戶）；潮州「光春好室」預計 116 年完工（172戶）；此次動土的永城、鶴聲兩案將再提供 353 戶，117 年啟用；恆春社宅也已完成招標，即將動土。周縣長強調，縣府將持續與住都中心合作，以最快速度、最高品質打造安全、人本的居住環境，讓屏東成為青年返鄉與人才移居首選。縣府城鄉發展處表示，為滿足年輕族群與外來人才的居住需求，縣府正與住都中心合作，持續在東港、萬丹、內埔等生活圈盤點土地，推動「從屏北到屏南、從市區到鄉鎮」的完整社宅網絡，讓青年能安居樂業。「永城好室」基地 3,333 平方公尺，鄰近縣府行政中心，規劃 187 戶並設置托嬰中心；「鶴聲好室」基地 3,605 平方公尺，鄰近屏東榮總，提供 166 戶並設置身心障礙照顧設施。兩處基地皆結合托育、身障支持與公共服務，打造真正友善的社區生活場域。