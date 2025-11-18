我是廣告 請繼續往下閱讀

運動戶外機能性布料設計大廠竣邦（竣邦-KY），近期在運動、戶外領域的業務規模同步成長，今年整體接單深度與廣度持續擴大。竣邦-KY表示，今年第三季市場回歸正常下單節奏後，整體銷售明顯回升，而今年前三季毛利率、營業利益率及稅後淨利率呈現三率三升。竣邦今年第三季合併營收達3.6億元，年增40％，受惠多領域核心客戶業務開發順暢，帶動接單量能持續上升態勢，推升第三季稅後淨利2,936萬元，年增138％，每股稅後盈餘（EPS）達1元年增122％，寫下歷年同期新高。累計前三季稅後淨利1.13億元，年增100％，每股稅後盈餘3.98元，年增94％，不僅同步改寫歷年同期新高，今年前三季獲利表現更超越2024年全年獲利水準。竣邦今年第三季整體毛利率、營業利益率及稅後淨利率分別提升至29％、10％、8％，累計2025年前三季整體毛利率、營業利益率及稅後淨利率為28％、11％、9％，單季及累計前三季皆較去年同期呈現三率三升。受惠運動、戶外及其他多元領域客戶，業務拓展效益逐步發酵，竣邦指出，戶外領域主要品牌客戶，去年同期因庫存調整導致基期偏低，今年第三季在市場回歸正常下單節奏後，整體銷售明顯回升。同時，隨著新客戶、新專案導入量產規模增加，第三季運動與其他領域營收分別年增14％、35％，占整體營收比重分別達66％與9％，有助於打造未來中長期良好動能。竣邦-KY秉持高附加價值機能布料開發為核心競爭力，每年與全球品牌客戶共同開發專案數量穩定增加，並逐步擴大自主開發布料的比重，提供不同客戶依品牌識別、設計風格、功能性與手感差異的整合性布料解決方案，提升合作黏著度。其次，在供應鏈管理方面，針對產品品質、一致性、多樣化工法及交期精準度等面向加強合作供應廠商管理升級，優化整體營運效率。展望未來營運，竣邦-KY 由過去聚焦於高端機能性布料市場，現已逐步拓展至中高端產品領域，藉此在維持穩定毛利率的同時，追求整體營收持續成長。隨著運動與戶外品牌客戶對機能服飾需求持續攀升，竣邦-KY 亦積極布局專業工裝及多元應用市場，同時升級全球供應鏈管理體系，完善產業鏈整合效益，以因應市場快速變化，進一步強化整體競爭力，為短中長期的營運成長奠定堅實基礎。此外，竣邦-KY仍深化高效供應鏈管理、擴大越南據點接單能力，並投入綠色紡織認證與永續材質研發，以因應全球服飾品牌對環保機能布料需求快速攀升，以期帶動未來營運優於整體產業成長，並打造中長期成長前景。