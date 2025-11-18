我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德與吐瓦魯國總理戴斐立雙邊見證兩國簽署合作協定。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（18）日偕同副總統蕭美琴在總統府與吐瓦魯國總理戴斐立進行雙邊會晤，並見證簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」及「台吐運動交流合作意向書」，盼深化兩國情誼，為彼此拓展更多元的交流與合作量能，繼續為世界做出更多貢獻。賴清德致詞時表示，去年12月上任後第一次出訪就造訪美麗的吐瓦魯，非常感謝戴斐立當時率領吐瓦魯政府及人民熱情接待，也很高興今天能再次見面交流。他指出，台灣與吐瓦魯都是南島語族大家庭的一分子，也是彼此堅實的夥伴，去年戴斐立上任後提出「21項優先施政計畫」，其中更將深化台灣和吐瓦魯邦誼列為重要施政方向。賴清德說，擔任總統以來也積極推動「榮邦計畫」，透過分享台灣經驗，與友邦及理念相近國家深化合作，共同促進繁榮發展，因此去年訪問吐瓦魯時，與戴斐立總理共同簽署「台吐深化全面夥伴關係聯合公報」，兩國也各推派代表成立「台吐菁英小組」，以精進各項合作計畫，提升雙邊關係。賴清德指出，在「台吐菁英小組」的努力之下，兩國將共同簽署「台吐團結共榮條約」，台灣和吐瓦魯就像一家人，這項條約就是引用吐瓦魯語Kaitasi－「至親家人」的意涵，象徵兩國情同手足、相互扶持的深厚情誼，未來這項條約將成為兩國合作重要根基，讓雙方在經濟、糧食安全以及醫療衛生等領域，持續深化夥伴關係。賴清德表示，今天兩國也將簽署「台吐多樣化漁業合作協定」，以及「台吐運動交流合作意向書」。強化漁業合作是去年訪問吐瓦魯時，戴斐立特別關心的議題，他也非常重視，過去這段時間台灣籌組考察團前往吐瓦魯，兩國成功凝聚共識，促成今天簽署協定，讓雙邊合作邁入全新階段，同時也期待加強運動人才的培育和交流，讓兩國透過運動一起走向世界，提升國際能見度。賴清德強調，未來台灣會和吐瓦魯持續拓展更多元的交流，創造共榮發展，讓國際社會看見兩國深厚情誼與合作量能，也為世界做出更多貢獻。戴斐立致詞時，首先再次感謝稍早以隆重的軍禮儀式歡迎訪團。他提到，去年賴總統訪問吐瓦魯國時，雙方承諾成立「台吐菁英小組」以強化兩國夥伴關係，很高興在短短一年內就可以見證簽署「台吐團結共榮條約」，這是兩國之間首次將雙邊合作關係奠基於法律架構之上，而不僅是政治承諾。戴斐立提到，「台吐團結共榮條約」的吐瓦魯語kaitasi，字面上的意思是「一起吃飯」，但其更深層意義在於體現相互尊重、忠誠及信任的傳統價值，此項條約建立一套創新多元的援助機制，讓台灣未來協助吐瓦魯國的國家發展優先計畫更具可預測性及永續性，強化兩國在氣候行動、經濟發展、糧食安全、衛生、教育及文化交流方面的合作。此外，今天兩國也將簽署「台吐多樣化漁業合作協定」，旨在拓展圍網漁業及延繩漁業等相關的合作機會，以及「台吐運動交流合作意向書」，期盼強化雙方青年發展與文化連結。戴斐立感謝台灣在過去近50年來在教育獎學金、醫療服務、漁業合作、農業與糧食安全、基礎建設、文化、體育及民間交流等方面提供的支持。他強調，吐瓦魯會持續堅定為台灣能參與聯合國及其相關機構發聲。戴斐立說，今年是聯合國創立80周年，他在9月舉行的聯合國大會中提及聯合國的偽善與不公義，聯合國宗旨為「不遺漏任何人」，但卻沒辦法包容台灣2,300萬人民的聲音；此外，他也於今年9月在索羅門群島舉辦的太平洋島國論壇（PIF）上，積極爭取確保台灣自1992年就參與論壇的地位。戴斐立表示，氣候變遷及其引發的海平面上升是吐瓦魯國未來存亡的最大威脅，感謝台灣長期透過「吐瓦魯海岸調適計畫」協助吐國進行氣候調適工作，並承諾在氣候變遷影響下，都將持續維護吐瓦魯國的國家地位及主權延續。他期盼「台吐團結共榮條約」為兩國未來數十年的合作奠定堅實基礎。會晤結束後，簽署儀式開始，賴清德分別見證外交部長林佳龍、農業部長陳駿季及運動部長李洋與戴斐立總理簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」。