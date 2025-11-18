我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗縣今天中午驚傳學生校園墜樓身亡意外！一名年僅15歲的國三女學生，疑似因被男網友冷落心情低落，沒想到午休時她竟從4樓墜落，救護人員獲報抵達時，女學生已無生命跡象，送醫搶救後仍不治身亡，由於當時不少學生目睹憾事，目前校方已通報校安事件，並啟動相關輔導措施。消防指出，今天中午12時54分許接獲報案，苗栗某國中校園發生墜樓意外，救護人車抵達時，現場一名15歲女性學生，疑似從4樓墜落，頭部重擊地面造成巨大聲響，頭部大量出血、無生命跡象，現場電擊、CPR約20分鐘後送往為恭醫院，搶救到下午2點半左右仍宣告不治。據了解，該名女學生就讀國中三年級，這學期剛轉學到該學校，17日因被男網友冷落，情緒不穩，由校方通知家長帶回安撫，然而今天上學時，女學生情緒仍十分低落，由校安及輔導人員協助在校內會議室冷靜情緒，怎料午休期間竟發生墜樓憾事。校方表示，墜樓意外發生時間正好是午休，許多學生目睹憾事，目前學校已啟動安心輔導，由輔導室、心理師及社工師進行協助，降低事件衝擊師生身心狀況。