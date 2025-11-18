我是廣告 請繼續往下閱讀

▲把LINE語音分享到備忘錄或是語音備忘錄就能透過內建功能改寫成文字。（圖／手機截圖）

LINE語音訊息轉到iPhone備忘錄改寫

改寫成文字操作步驟一次看

▲蘋果iPhone可以在備忘錄中將語音轉成文字，且只要是iPhone 12之後的後續機種都可使用。（圖／記者周淑萍攝）

LINE語音訊息被認為是最困擾人的訊息，由於語音無法快速瀏覽，需要聽完才能知道語音內容，但對於家中長輩來說還是一項重要的功能，可以讓他們直覺的按下語音傳送內容，改變不了長輩，就需要自己想辦法變通，接收LINE語音訊息對於上班族來說是個不小的困擾，因為很容易不慎在公開場合上被迫和他人一起共享私人語音訊息，導致有些人乾脆不讀不聽語音。雖然現在LINE語音加入拖曳功能，可以拖曳到想聽的段落，但是語音條不是很好控制，往往難以判斷想聽的段落，導致愈調愈生氣。但LINE語音訊息對於長輩來說還是一項重要的功能，如果他們難適應語音轉文字的傳送方式，那就我們來改變吧，iPhone其實有解，，方便透夠過文字來掌握語音訊息的內容。《NOWNEWS》記者實際測試發現，，將語音檔分享到「備忘錄」或是「語音備忘錄」進行轉寫。如果不想轉傳，則可以安裝像是「雅婷逐字稿」，直接把語音訊息轉分享到該App進行轉檔。操作步驟：如果LINE語音訊息分享到備忘錄時是用「影片」格式存儲會無法改寫，這時需再轉寄一次給自己即可成為語音訊息，後續的操作步驟如下：