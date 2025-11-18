我是廣告 請繼續往下閱讀

▲少安（右）10歲就加入反骨男孩，和酷炫（左）一起拍片。（圖／少安 IG @shaoanzha0210）

YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」成立13年，隨著核心成員陸續離隊，近來更傳出「反骨藝人部」走入歷史。原核心成員少安於本月16日宣布第二度離隊，正式與反骨解除合約，消息震撼粉絲。對此，團隊創辦人酷炫也首度證實：「反骨藝人部已正式解散。」少安10歲加入反骨，是團隊最年輕且待最久的成員之一。他曾在2020年短暫退團，去年意外回歸，未料今年再次宣布離隊，回憶多年心路歷程，少安坦言國中時差點走偏，若非酷炫帶著他拍片、投入表演，他很可能會走上另一條路，「沒有他就沒有現在的我。」同時少安也透露自己已經有新方向，「未來不再是反骨的地精王。」酷炫則在影片中證實，旗下所有藝人皆已解除合約， 宣告這個曾紅極一時的YouTube團體，正式進入全新階段，「目前公司不做藝人經紀這塊。」至於反骨是否「收掉」？酷炫表示公司仍有在營運，酷炫也坦言公司正在嘗試轉型，「我們大家各自安好，但不代表未來不會再拍片。」他語帶感慨地，反骨這13年經歷風光，也走過低潮，表示是時候讓每位成員各自追尋未來。反骨男孩自2012年成立，憑藉搞笑風格迅速累積人氣，曾是台灣最具辨識度的YouTube團隊之一。成員包括酷炫、孫生、瑋哥、琳妲、凡凡、培根、本本、蕾菈、艾瑞絲、語謙等人，巔峰時期團隊頻道曾突破百萬訂閱。然而近年負面事件接二連三，包括酷炫遭指控偷拍散布私密片、孫生捲入性騷案、蕾菈吸毒等疑雲，使團隊名聲重挫。如今少安離開、藝人部解散，也象徵反骨男孩正式走入歷史，未來一舉一動依舊受到外界關注。